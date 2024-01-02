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元旦寶寶有醫院掛零 龍年催生不樂觀

聯合報／ 記者賴昀岫葉德正劉懿萱李成蔭邱瑞杰／台北報導

不敢生、不願生，去年新生兒人數再創新低，前年總出生人數為13萬8986人，婦產科醫師估計，去年應在13萬6000人左右，對於傳統「龍年催生」現象，也不表樂觀，而昨天元旦寶寶誕生狀況也不盡理想，不少醫院掛零。

台安醫院婦產科主治醫師陳思銘表示，以往產檢孕婦多為適齡孕婦，但目前則呈現兩極，一端很年輕，不然就是高齡女性，由於晚婚者眾多，受孕率像溜滑梯般往下滑；政府透過補助措施鼓勵不孕治療，但更應提出誘因，促使年輕世代多多生產報國。

27歲戴小姐昨天清晨5點多，於台安醫院生下1名健康的男寶寶，體重3420公克，陳思銘說，元旦寶寶愈來愈少，好不容易盼來一個，且這個提前報到，原本預期為周一待產、周二生產。

台北市立聯合醫院共誕生4名元旦寶寶，都在婦幼院區，3男1女均為自然產，孕婦年齡從22歲到37歲；北市聯醫和平婦幼院區婦產部長林陳立表示，其中一位孕婦年僅22歲，昨產下第一胎，另一位則是37歲高齡產婦，順利誕下第3胎。

至於新北市，輔大醫院接生3名元旦寶寶，土城醫院則有5名元旦寶寶。受到少子化現象，新店慈濟、新北聯合醫院、三峽恩主公醫院均無元旦寶寶誕生。

元旦

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