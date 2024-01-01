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宜蘭限塑新政策 知名飲料及連鎖店家不得提供塑膠杯

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣禁用飲料塑膠杯的首日，環保局長許嘉琦帶隊宣導稽查，各大家店家都符合規定。圖／環保局提供
宜蘭縣禁用飲料塑膠杯的首日，環保局長許嘉琦帶隊宣導稽查，各大家店家都符合規定。圖／環保局提供

宜蘭推動限塑新政，從今天起包括知名飲料及連鎖店家都不得使用一次性塑膠杯，包含保麗龍杯及生物可分解塑膠，縣環保局為了推動新政策上路，今天由許嘉琦局長帶隊前往飲料店進行宣導，稽查23家飲料店都符合規定。

縣環保局說，台灣有飲料王國封號，國人每年使用約40億個一次性飲料杯，為減少一次性塑膠製品擊，環境部推動相關限塑政策，公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，去年7月1日起連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場在消費者自備飲料杯購買飲料時，提供至少5元折扣，鼓勵民眾自備飲料容器。

許嘉琦表示，為減少飲料杯生產及廢棄處理對環境造成衝擊，民眾自備環保容器與餐具是最環保的選擇，此外宜蘭縣在112年也推動「來宜杯」循環杯，民眾沒有攜帶環保杯時，也能透過免費租借循環杯，減少使用塑膠，目前來宜杯租用點包括羅東夜市及羅東林業文化園區周邊店家等。

宜蘭各大飲料店禁用一次性塑膠杯的首日，環保局共稽查23家飲料店都符合規定，近日會陸續派員稽查，若發現有業者違反規定，可依照廢棄物清理法處以1200元以上、6000元以下罰鍰，限期內未改善，可按日連續處罰。

宜蘭縣推動借用的「來宜杯」循環杯。圖／環保局提供
宜蘭縣推動借用的「來宜杯」循環杯。圖／環保局提供
宜蘭縣禁用飲料塑膠杯的首日，環保局長許嘉琦帶隊宣導稽查，各大家店家都符合規定。圖／環保局提供
宜蘭縣禁用飲料塑膠杯的首日，環保局長許嘉琦帶隊宣導稽查，各大家店家都符合規定。圖／環保局提供

宜蘭 羅東

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