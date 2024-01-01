明晨低溫達大陸冷氣團等級 周三東北季風報到北東有雨

今天是元旦連假收假日，中央氣象署指出，明晨各地低溫，可能達大陸冷氣團等級，各地約11至16度；白天起氣溫明顯回升，西半部明日夜溫差大。周三東北季風再報到，北部、東半部局部雨，下周日再另波冷空氣，影響至下周一，北東高溫降至17至18度。

中央氣象署預報員張承傳指出，明天清晨，輻射冷卻效應明顯，各地迎接低溫，這波東北季風可能達大陸冷氣團等級，明天台南以北、宜蘭及花蓮低溫12至14度；台北市14度；新竹及苗栗11度、高屏及台東15至16度。

他說，明白天冷空氣減弱，氣溫明顯回升，北部、東半部高溫21至23度；中南部24至25度，因此提醒明天西半部日夜溫差大。此外，明天各地多雲到晴，僅東北部、東部零星短暫雨。

張承傳表示，周三東北季風再度增強，氣溫再降，周三至周四北部、東北部高溫約在17至20度，其中台北市17至18度；中南部則較無受影響，高溫略降1至2度。

周三迎風面降雨再增多，北部、東半部局部雨，其他地區多雲到晴。周四水氣減少，僅東半部局部短暫雨，西半部多雲到晴，周四清晨溫度偏低。

他說，周五至周六，降雨較少，僅東半部有點雨，其他地區多雲到晴。下周日另波東北季風增強，北部、東半部再轉涼，持續到下周一，高溫降至17至18度，迎風面降雨再度增多。