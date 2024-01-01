忌口澱粉可改吃蛋白質 營養師建議「我的餐盤」這樣做

台灣糖尿病患者突破250萬人口，要如何控制好飲食避免血糖飆高，進而影響身體其他器官成為重要課題。糖尿病友得減量攝取澱粉，是否能改攝取蛋白質避免血糖飆升。衛福部國健署表示，蛋白質對腎功能異常的病患來說相當負擔，不建議全數替代澱粉。營養師則說，糖尿病友每餐的澱粉可減半攝取，這一半再由蛋白質、蔬菜來填補營養，但得注意避開油炸類、奶類等蛋白質來源。

健保統計顯示，109年糖尿病就醫患者達241萬8,922人，110年則增加至249萬3,347人，到了111年則來到256萬8,890人，平均每年新增7萬人，速度驚人。為了控制血糖，病友們都卯足全力，因為控糖不可以吃太多澱粉，就改多吃蛋白質來代替可以嗎？

國健署表示，糖尿病人的蛋白質攝取量，依身體狀況不同而有所差異，過度攝取不僅會增加心血管疾病風險，對於腎功能異常的病人也會增加腎臟的負擔。減少食用精緻醣類及加糖食物，並以高纖、適量油脂攝取等方式控制血糖和維持健康，若要增加飽足感，可多攝取少油或無油的蔬菜。

美兆健康管理中心營養師王筱婷表示，一般人飲食上可遵循「我的餐盤」設計每日營養，而糖尿病患者由於血糖控制得精準，會建議將本來澱粉的量「減半攝取」，而這一半則由豆魚奶蛋類，以及蔬菜類1：1的比例替代。

「不建議完全不吃澱粉，但可有用餐順序。」王筱婷說，一般用餐都建議先攝取膳食纖維，因此蔬菜類先吃，再吃豆魚奶蛋類等蛋白質，後續再吃澱粉，當胃中有其他食物，澱粉不會攝取過量，血糖上升速度也不會太快。

不過攝取蛋白質上也要注意，要留意「奶類」。王筱婷提醒，若選擇奶類作為蛋白質來源，要注意牛奶中含有乳醣，同時又是液體，人體吸收速度快，很容易也造成血糖上升；而油脂會在體內4至6小時內，讓血糖上升，攝取上也要留意；飲食烹調上，也盡量避開裹粉的油炸類，糖醋排骨這類又甜又炸的食物，澱粉攝取以「原形食物」為原則，地瓜就是優質澱粉加上膳食纖維的好選擇。