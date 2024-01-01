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日本石川7.6強震 虎航飛新潟回航桃園…今2班機延誤

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台灣虎航示意圖，班機與新聞無關。圖／本報資料照片
台灣虎航示意圖，班機與新聞無關。圖／本報資料照片

日本石川縣能登地區，今天當地時間下午4時許，接連發生數起地震，最大規模7.6，當局發布海嘯警報。台灣虎航表示，配合當地指引航班調整，今天航班調整包括IT228回航桃園機場，起飛時間待通知；IT229延誤，後續航班資訊待通知。

台灣虎航公告，因日本石川縣能登地方地震，且日本氣象廳已針對特定地區發出海嘯警告，台灣虎航現階段配合當地指引進行航班調整作業，造成不便敬請理解，也請目前在警告地區的旅客注意自身安全。

根據日本放送協會（NHK），日本石川縣能登地區輪島市東北東方約30公里處，今天下午4時10分（台灣時間3時10分）發生淺層強震，目前判定規模為7.6，震度7級。

【中央社／台北1日電】

日本石川縣能登地方今天當地時間下午4時許接連發生地震，最大規模7.6，當局發布海嘯警報。台灣虎航下午飛往日本新潟航班受影響，起飛後回航桃園，起飛時間將另外通知。

根據日本氣象廳，日本石川縣能登地方今天當地時間下午4時許接連發生地震，最大規模7.6，當局立即發布大海嘯警報與海嘯警報。

台灣虎航今天表示，因日本石川縣能登地方地震，且日本氣象廳已針對特定地區發出海嘯警告，台灣虎航現階段配合當地指引進行航班調整作業。

台灣虎航指出，今天IT228桃園飛往新潟回航桃園機場，起飛時間待通知；IT229新潟飛往桃園延誤，後續航班資訊待通知。

台灣虎航表示，造成不便敬請理解，也請目前在警告地區的旅客注意自身安全。

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