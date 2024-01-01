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陸客減少衝擊市場 觀光署提3點「有尊嚴的巿場機制」

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
桃園機場示意圖。圖／本報資料照片
桃園機場示意圖。圖／本報資料照片

陸客來台觀光議題，備受矚目。交通部觀光署今天強調，因兩岸關係導致陸客減少，雖帶來觀光旅遊市場衝擊，但台灣觀光主要維護有尊嚴的自由巿場機制，三作為包括：第一，台灣觀光佈局全球，不侷限單一市場；其次，疫情衝擊全球，疫後觀光產業正向逐步復甦；第三，歡迎陸客立場從未改變，希望大陸對等開放。

觀光署今天發布新聞稿指出，台灣觀光以多元開放全球佈局，疫情前，逐年來台均超過千萬人次，疫情後漸復甦，2023年來台旅客已達640萬人次。台灣觀光來台人次數在2016年起，每年均超過千萬人次，國際市場行銷持續開拓及發展。在疫情期間，世界各國均受嚴重影響，並非政治立場之有無；台灣在疫情緩和後，全力衝刺國際市場行銷，2023年來台旅客逾640萬人次。

觀光署指出，針對陸客因兩岸關係導致陸客減少，雖帶來觀光旅遊市場衝擊，但台灣觀光產業發展，須以多元發展為首要任務，目前台灣觀光政策以「多元行銷、全球布局」核心思維推向國際，採「日韓主攻、歐美深化、南向布局、大陸為守」為方針分眾、創意行銷，提升來客規模、消費力度及深化品牌印象。

觀光署強調，台灣在疫情發生前，來台旅客年均達到千萬人次，至疫情期間受邊境管制，各國觀光市場均受影響，希望政府部門努力，社會應有公論。

陸客 觀光署

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