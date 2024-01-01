太魯閣事故原址擬參911採燈光紀念 家屬與台鐵達共識

台鐵公司今掛牌成立，2018年普悠瑪事故、2021年太魯閣事故罹難者家屬受邀出席。太魯閣事故家屬委任律師陳孟秀表示，家屬有意打算效仿美國911事故紀念方式，擬在太魯閣事故地點，採用燈光設計紀念，而非設立紀念碑，目前已與台鐵達成發包共識，此紀念形式，對台灣來說相當嶄新。

太魯閣事故罹難家屬程俐涵受訪表示，台鐵安全改革，沒有終點，亦不能再等待，公司成立後，還有許多難關，期望董事長能擔起責任，不再忽視安全。她也提及，總統大選倒數登場，目前仍未聞總統候選人提出政見中，觸及台鐵公司化期許藍圖。

陳孟秀說，事故家屬要在喪失至親最痛時刻，先放下傷痛，一路倡議台鐵安全改革，才有今天的台鐵公司。

陳孟秀指出，期許台鐵公司董事長杜微帶領台鐵，改革百年老店顢頇，轉型組織，更符合安全需求，才是關鍵。其次，家屬也會持續參與外部監督，透過每次討論，告訴台鐵哪些事待改進，持續落實。