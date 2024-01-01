龍年效應逐漸消退？各醫院迎來元旦寶寶 新生兒人數恐創新低

今天是元旦，各醫院陸續迎來元旦寶寶，不過少子化浪潮襲來，婦產科醫師認為，從目前公布的數據看來，龍年效應未充分發揮，2023年的新生兒人數，可能低於2022年。

●目前元旦寶寶出生情形如下： 台安醫院：1位男寶寶。 新光醫院：1位男寶寶、1位孕婦待產中。 台北長庚醫院：1位男寶寶、1位女寶寶。 新竹國泰醫院：1位女寶寶。 台大醫院：1位男寶寶、4位女寶寶。 三軍總醫院：自凌晨到下午1時30分，共有5位寶寶誕生，3位孕婦待產中，預估今天共有8位元旦寶寶。

內政部日前公布，截至2023年11月，新生兒出生數累積12萬3992人，若依每月平均新生兒出生數約1.1萬計算，全年有望保13萬關卡，但仍可能低於2022年的13萬8986人，創下新低。

台安醫院婦產科主治醫師陳思銘說，整體社會經濟局勢影響，導致年輕人對生小孩沒信心，過往在龍年生育率會有一波提高，但現在看來跟平常差不多，是需要擔心的國家問題。

高齡產婦是另一個問題，陳思銘指出，以前來產檢的，多半是適齡孕婦，但現在不是很年輕就是很年長，後者因為晚婚，導致受孕率像溜滑梯般下滑，政府雖有些政策鼓勵不孕，但更應該積極鼓勵年輕人生，否則高齡生產的生育率沒有高很多，生產事故卻比較高。

針對人工生殖法修法是否有助提高生育率，陳思銘認為，「會有一些幫助，但並不多」，因為很多人不願意生的關鍵在於，認為現在的大環境、物價上漲等因素，沒有一點經濟基礎不太敢生養小孩。

台灣母胎醫學會理事長、台北長庚醫院產科主任蕭勝文同樣沒特別看好龍年效應，前2次龍年分別為2000年和2012年，前者碰到千禧年因素，該年新生兒人數約30萬，有明顯上升，到了2012年雖微幅上升，但影響沒有以前大，到了2024年，持平就算不錯了，因大環境導致生得少，高齡、多胞胎、早產等原因，婦產科醫師的照護負擔並未減少。

蕭勝文以台北市政府生育補助為例，今年元旦補助的政策中，有1項為擴大補助婚後孕前健康檢查，將未婚者納入婚後孕前健康檢查的補助對象；另提供懷孕婦女子癲前症篩檢，設籍台北市懷孕第9至13周的婦女，或配偶設籍台北市懷孕第9至13周的新移民婦女均列為補助對象，對生育政策多少有幫助。

蕭勝文指出，人工生殖相關補助放寬，歷年新生兒數創新高，雖然生育率仍低，但接受試管跟人工生殖的媽媽逐年增加，不過現在僅限異性夫妻，放寬相關限制，有助提升相關生育率，但仍待社會進一步討論。