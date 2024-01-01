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台鐵擬推寢台列車 七星級飯店搬上火車與美景相伴
國營台鐵公司今天掛牌成立，展望鐵道觀光商機，擬推動福爾摩沙寢台列車，等級媲美「移動的七星級飯店」，擬設置豪華套房、景觀車廂，可在車廂與星空日出美景相伴，預計今年公開招商，有望在2027年上路。
根據台鐵規畫，福爾摩沙寢台列車主打三大特色，包括「全台唯一寢台列車」，可享日月星辰美景相伴；其次，「高檔移動用餐環境」，以眼球觀光佐以美食；第三，「翻轉形象精緻體驗」，輕奢享受尊榮體驗。
此外，福爾摩沙寢台列車配置，擬設展望景觀車廂、有臥床的客室包廂車、餐廳車廂、備餐車廂。旅客在專屬接待候車室，可享受地方特色候車餐點，也可針對旅客需求，提供專屬停留側線。
依據台鐵評估報告指出，台鐵發展寢台列車優勢，包括台鐵的環島鐵路東部、西部、北迴、南迴共有241座車站；另外，還有平溪、內灣、集集支線，多處沿線有絕美海景和高山縱谷，宜蘭、花蓮及台東車站，具出站即景點優勢。
台鐵公司指出，寢台列車規畫由民間採購，負責車廂清潔整備、遊程規劃、列車服務人員，以及上架銷售；台鐵則提供路線、場站、機車、車長、駕駛及車輛維修，台鐵收取作業操作費及分潤。
台鐵公司表示，寢台列車3天2夜行程，晚間可停靠車站，車站也設有如機場貴賓室般的專屬接待候車室，今年將召開招商說明會，正式啟動推動作業，預計今年對外商，若招商順利，希望2027年上路營運，提升台灣鐵道觀光服務。
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