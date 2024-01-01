台鐵公司正式掛牌 蔡英文：見證台鐵開啟新篇章

國營台鐵公司今天元旦掛牌，總統蔡英文致詞表示，台鐵公司化走了20年，今天共同見證台鐵開啟新篇章。台鐵公司董事長杜微說，台鐵開啟新利基點，未來絕對能打造黃金十年，進入下個台鐵百年時代。

136年歷史的台灣鐵路管理局，元旦起改制為國營台灣鐵路股份有限公司。今天上午舉行揭牌典禮，總統蔡英文、行政院長陳建仁、行政院副院長鄭文燦、總統府秘書長林佳龍、交通部長王國材等人，以及普悠瑪、太魯閣事故家屬代表均出席。董事長杜微率領台鐵公司同仁朗讀「安全宣言」，新制服同步正式亮相。

蔡英文致詞表示，台鐵是台灣百年重要運輸工具，累計服務億萬人次旅客；台鐵肩負政策及社會責任，財務負擔龐大，2002年以來，開始討論台鐵公司化議題，原預計2004年成立，直到2018年起台鐵遭逢兩次不幸事故，感謝事故罹難家屬支持，讓公司化得以順利推動。

她指出，台鐵公司化走了20年，改變台鐵體制，邁向目標，調整組織文化，賦予經營自主權，提升效力。台鐵邁向財務正常化，未來政府繼續協助台鐵，守護旅運安全，落實安全改革，加上勞資協調維護彼此權益，打造更優質的台鐵，全民期待下，建構高效力網絡，更多工作需要打拼，共同見證台鐵開啟新篇章。

杜微表示，今天台鐵公司掛牌成立，確保安全是未來最重要工作，增進安全方面，公司建立新的安全體系，調整組織編制、加強教育訓練等，採納國內外專家建言，確實降低風險、促進安全，台鐵公司確保安全同時，也會提升服務效能，投入新車隊、新設備、新方法、新服務打造台鐵公司。

杜微說，他在台鐵服務39年8個多月，今天是他感覺台鐵可以勇往直前的利基點，感謝總統、行政院長、前院長給台鐵最大支持；此外，我們也不會忘記這幾年重大事故，事故家屬給我們監督力量，努力在利基點上，繼續往前邁進，台鐵未來絕對可以打造黃金十年，進入下一個台鐵百年時代。

台鐵總經理馮輝昇表示，台鐵全體同仁會掌握此次轉型改革契機，借助公司治理、企業經理條件，全力確保旅客安全、班次準點，達成永續經營、幸福企業的目標，新形象新服務出發，開創台鐵黃金十年。

王國材表示，台鐵朝向國營企業邁進，如何提高旅客安全便捷服務，以及照顧台鐵同仁，是更重要的責任。過去，台鐵本質是行政單位，累積龐大虧損，財務負擔成困境，今天改革轉型，債務清零重新開始，新的歷史階段，感謝事故家屬「把悲傷化大愛」，推動成立外部監督台鐵委員會，就是為了讓台鐵更安全。

王國材表示，家屬還特別赴日取經，與日方交流建議；此外，台鐵工會對改革支持開始有很多爭論，最後同意改革方向，大家齊心協力推動台鐵公司誕生。