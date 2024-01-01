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故事工廠10周年 蔡詩萍透露「台北東尼獎」明年誕生

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
故事工廠於城市舞台舉辦「開花結拾」10周年慶祝活動。圖／故事工廠提供
故事工廠於城市舞台舉辦「開花結拾」10周年慶祝活動。圖／故事工廠提供

2013年12月31日，故事工廠在執行長林佳鋒與藝術總監黃致凱的共同催生下誕生。昨天正好滿十歲，故事工廠於城市舞台舉辦「開花結拾」10周年慶祝活動，播放了以歷年19部劇作串連成10週年紀念影片。台北市文化局長蔡詩萍也到場慶賀，並透露台北市文化局目前正在籌辦「台北東尼獎」，可望在2025年創辦針對表演藝術的「台北東尼獎」。

「開花結拾」現場播放以歷年19部劇作串連成的10週年紀念影片。黃致凱表示，故事工廠的創作類型多元，不同的角色、不同的場景，卻訴說著同一個主題，「這些故事的核心主題，都是希望我們都能成為『更好的自己』。」

「做好一件事，只要一個人就夠了；做好一個事業，需要一群人！」林佳鋒表示，十年來，故事工廠超過607場次的演出，和38萬人次的觀眾支持；希望故事工廠能成為藝術創作者背後的推手。

蔡詩萍也到場祝賀。他表示，台灣的表演藝術一直以來都不像國外有類似東尼獎這樣較大型的正式獎項，給予表現優異的創作者、演員、設計群們肯定。台北市文化局目前正在籌辦，期待2025年讓台灣也有台北東尼獎，「請大家期待！」

「東尼獎」是美國劇場界最高榮譽，以著名女演員兼導演的安朵涅特·佩里的小名「東尼」所命名，由美國劇院聯盟於1947年創辦，每年頒發19個獎項，獎項包括話劇類和音樂劇類。東尼獎與電影的奧斯卡金像獎、電視的艾美獎、音樂的葛萊美獎並稱為美國藝術四大獎。

台灣有金馬獎、金鐘獎、金鼎獎、金曲獎、金漫獎.... 卻沒有一個針對表演藝術的專門獎項。文化界早在20多年前便有創辦台灣東尼獎的呼聲，近年高雄衛武營、台中歌劇院兩大表演場館成立，刺激台灣表演藝術發展，文化界咸認該是設立台灣表演藝術專門獎項的時刻。五年前表演藝術聯盟向文化部提案建議政府單位設表演藝術獎項，文化部及國家表演藝術中心也陸續召開諮詢會議，委由國家表演藝術中心進行研究。當時的國表藝董事長朱宗慶透露已針對設置專門表演藝術獎項進行評估，但迄今「台灣東尼獎」仍是只聞樓梯響。如今「台北東尼獎」有望先行，令人期待。

文化局 美國

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