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境外汙染物影響 高屏、金馬7地區空氣品質差「亮紅燈」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
截至今午11時止，高雄、屏東及金馬地區等7個測站亮「紅燈」。圖／截自空品監測網
截至今午11時止，高雄、屏東及金馬地區等7個測站亮「紅燈」。圖／截自空品監測網

受到東北季風持續挾帶境外汙染物影響，南部處於下風處，汙染物易累積，截至今午11時，高雄、屏東及金馬地區等7個測站亮「紅燈」，而雲林、南投、台南、澎湖等18個測站達到橘色提醒等級，主要汙染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

環境部提醒，屏東（琉球）、林園、屏東、大寮、潮州地區、金門、馬祖地區所有族群應減少在戶外活動；南部、竹山、馬公等地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

環境部表示，受到東北季風影響，清晨至上午東北風可能持續挾帶境外汙染物移入影響台灣，影響程度視上游地區累積程度有所變化，午後境外影響趨緩，迎風面擴散條件稍轉佳，南部仍位於下風處，汙染物易累積。

環境部提醒，今天北部、竹苗、中部、宜蘭、花東及澎湖為空氣品質為「普通」等級；雲嘉南、高屏及金門為「橘色提醒」等級，高屏及金門短時間可能達紅色警示等級；馬祖為「紅色警示」等級。

2日東北季風減弱，西半部擴散條件差；3日東北季風再增強，中南部位於下風處，汙染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

環境部表示，已通知各地方政府在連假中啟動應變，並協調台電及民營燃煤電廠減少燃煤發電，統計去年12月30日至今年元月1日日中午12時，台中、麥寮、興達及協和等電廠降載電量合計已達2.3億度，減排硫氧化物等汙染物公約90公噸，約等於新北市（160萬戶）50天所需電量造成的排放量。

目前高雄、屏東、金門及連江4縣市政府已成立防制指揮中心，跨局處進行應變，另台北市、雲林、嘉義縣市、澎湖及台南等6縣市政府也成立應變小組因應。彙整各縣市應變作為，共計執行201家工廠稽查、工廠配合排放減量152家，露天燃燒、餐飲業、營建工地查核共517處，道路洗掃1049.6公里，汽機車攔查2690輛及宣導防護措施106項等。

環境部表示，由於這波境外汙染影響台灣的時間剛好是在連假期間，許多地方都在辦理戶外活動，提醒民眾在空品不良期間應盡量減少外出，若有需要外出，也先做好自身呼吸防護措施。另呼籲民眾在連假期間多搭乘大眾運具，減少使用私人車輛，以減少空氣汙染排放，也可以避免塞車。

環境部 空氣品質 空汙

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