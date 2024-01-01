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合歡山雪季限定！緊急醫療站元旦起提供2個月假日服務
合歡山宣告雪季開始，入冬後不少民眾上山追雪，但未考量到個人健康狀況，冒然衝上山，常發生高山症、身體不適及失溫症況居多，南投衛生局今起設置合歡山緊急昆陽醫療站，提供為期2個月的假日醫療服務，由中部多家醫院派醫護人員駐點，去年統計雪季間可處置約300名病患。
合歡山位於南投縣與花蓮縣交界，海拔3400多公尺，四季景觀分明，美不勝收。尤其冬季，雪花紛飛時有遊客專程前往追雪，雪霽天晴朗時也有遊客專程前往賞景，冬季裡天天都是熱門旅遊景點，今年雪季自1月1日起至2月29日為期60天。
南投衛生局指出，考量到每年開設雪季醫療站服務人數約300名，醫療處置大多以高山症、身體不適、失溫患者居多，今年邀請縣內各急救責任醫院、台中市童綜合醫院、仁愛鄉衛生所等醫護團隊，在昆陽休息站開設雪季醫療站。
埔里基督教醫院主任醫師謝旭滿表示，許多遊客在到達高度超過2500公尺以上的山區時，會出現包括頭痛、虛弱無力、噁心、嘔吐、眩暈以及疲倦等高山症症狀，應盡快向醫療站求助，建議想避免高山症，遊客應該緩慢上升，給自己足夠的時間適應高度變化。
「雪季限定」醫療站，目前將在雪季期間的周末假日、連假及春節期間上午8時至翌日下午4時由醫師及護理人員駐站，以第一時間提供山區民眾、遊客醫療服務，建議遊客上山前應評估個人健康狀況及體能，特別是有心血管疾病或高齡者應更謹慎。出發前，務必要攜帶禦寒裝備，以應對突然變化的天氣。
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