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賈新興：未來10天3波東北季風影響 第2波冷空氣較強

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天說，未來10天有3波東北季風影響，其中7日大陸冷氣團冷空氣比較強。本報資料照片
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天說，未來10天有3波東北季風影響，其中7日大陸冷氣團冷空氣比較強。本報資料照片

今天是2024元旦，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，明天上班日各地天氣穩定，未來10天有3波東北季風影響，其中7日大陸冷氣團影響，冷空氣比較強。

賈新興指出，３日東北季風影響，台北約降到20度；7日大陸冷氣團影響，台北約降到14度；10日東北季風再增強。

明天各地天氣穩定，3日東北季風影響，桃園山區、新北東側、基隆及宜花有局部短暫雨，4日午後中苗山區零星短暫雨，5日花東山區零星短暫雨。

賈新興指出，6日天氣穩定，7日受鋒面通過及大陸冷氣團影響，桃園及新北山區、基隆及宜蘭有零星短暫雨。８日至９日午後中部山區轉多雲，10日東北季風增強，北海岸、基隆、新北東側、台北北側及宜花有零星短暫雨。但後期預報變動度大，不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

冷氣團 東北季風 基隆

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