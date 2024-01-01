台鐵局跨年午夜12時卸機關名銜牌 台鐵公司今上午掛牌

136年台鐵局今天元旦起改制國營台鐵公司，昨跨年午夜12時整，台鐵局在局長杜微、副局長馮輝昇等近百餘位同仁見證下，將台北車站東二門牆上「台灣鐵路管理局」機關名銜牌取下，象徵畫下句點，正式交棒「國營台灣鐵路股份有限公司」。

昨晚活動由台鐵員工小提琴協奏曲展開序幕，眾人哼唱三首懷念歌曲「月亮代表我的心」、「奇異恩典」及「童話」，運務處長劉雙火並以小喇叭吹奏「熄燈號」壓軸。

台鐵公司今天上午於台北車站大廳舉辦揭牌典禮，總統蔡英文、交通部長王國材等人也將出席；2021年太魯閣事故罹難者家屬團體成立的「太魯閣的眼淚」今將出席揭牌典禮，昨並發聲明提醒台鐵、交通部、蔡英文政府，今天是台鐵邁向組織改造的新起點，是戮力重生開始，而非改革終點，另籲所有總統候選人，在政治口水攻防之餘，想聽見他們對公司化後的藍圖與實踐。