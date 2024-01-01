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今收假北返車潮多 國5預估塞到晚上9、10點

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
高速公路局預估今天北返車潮多，國5北向宜蘭到坪林路段上午8時車潮逐漸出現，壅塞會一直持續晚上到9、10點。示意圖。本報資料照片
高速公路局預估今天北返車潮多，國5北向宜蘭到坪林路段上午8時車潮逐漸出現，壅塞會一直持續晚上到9、10點。示意圖。本報資料照片

今天是連假收假日，高公局路況預報員陳恩柔上午指出，以北返車潮為主，早上北、中、南各區路況大致正常，北向宜蘭到坪林路段上午8時車潮逐漸出現，壅塞會一直持續晚上到9、10點，國5北向建議於上午9時前出發。

高公局建議西部國道北向用路人，南部地區於上午9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於上午9時前出發。

今天是元旦，也是收假日，高速公路局預估國道交通量為111百萬車公里，為平日年平均(90百萬車公里)的1.3倍，北向交通量可達61百萬車公里，為平日年平均的1.4倍，國道有11處易塞路道。

陳恩柔指出，國1北向苗栗-湖口、國3北向關西-大溪，下午1、2點車開始多，壅塞會一直持續到約晚上8點

中部方面，國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里，國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山，下午1、2點開始出現車潮，壅塞會一直持續到約晚上6點。國4西向潭子系統-豐勢、國6西向舊正-霧峰系統，下午2、3點開始出現車潮，壅塞會一直持續到約晚上6點。國10西向仁武-左營端等路段下午3點到晚間7點前車較多。

高公局指出，今天國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

國道 車潮

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