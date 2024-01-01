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總統府元旦升旗 青春演出進入新年

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

總統府的元旦升旗從凌晨4點半起，就有上萬名民眾不畏寒冷、早早入場，並隨著音樂的節奏揮舞國旗。典禮從青春洋溢的建中、北一女樂旗隊表演開始，期間還有女子國樂、霹靂舞演出，最後壓軸的則是三軍儀隊與國歌領唱，開啟2024年的第一天。

青春活力樂隊表演

開場表演由建中樂旗隊先登場，紅黑相間的樂旗裝，加上整齊劃一的操槍術，象徵人類前往未知宇宙探索的決心；北一女則是紅衣、白裙的經典套裝，加上紅黑勁裝的舞者，搭配高難度的拋槍、雙人槍法，呈現出活潑、輕快的新年氛圍。

無双樂團則是用古箏、琵琶等國樂，以更加輕快、活潑的節奏重新演繹了經典的《美麗新世界》、《向前行》 等名曲；「福爾摩沙舞團」則是帶來嘻哈風格的霹靂舞演出，舞者全部身穿白色勁裝，時而團體、時而舞者用高難度的Breaking動作進行Solo演出。

壓軸儀隊 國旗領唱

接著在渾厚的鼓聲中，帶來的是九天民俗技藝團的演出，還有青商會2百多位童軍，帶著11公尺寬的國旗及青商會旗入場。最後的壓軸表演是由國軍的示範樂隊與三軍儀隊，總統蔡英文、副總統賴清德隨後也一同入場，並與十大傑出青年一起領唱國歌。

總統府升旗典禮主題為「活力台灣 世代永續」，國歌領唱團以「世代傳承」作為呼應，成員從8歲的小小青商，到青商70歲等，橫跨台灣數個世代。升旗典禮結束後，現場也發送2300個瓜瓜園限量版「元氣地瓜」與晨間廚房提供的飲用水，希望帶給早起參加升旗的民眾，一整年滿滿活力。

包括行政院長陳建仁、台北市長蔣萬安等人都有到場出席升旗典禮。

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