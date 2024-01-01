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今西半部晴東零星雨 吳德榮：周三起另一波東北季風南下轉冷

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今天是元旦，全台多數地方多雲時晴，東半部偶有局部短暫降雨機率。本報資料照片
今天是元旦，全台多數地方多雲時晴，東半部偶有局部短暫降雨機率。本報資料照片

今天是元旦，全台多數地方多雲時晴，東半部偶有局部短暫降雨機率，可把握假期出遊。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今各地氣溫13到27度，明起白天氣溫逐漸回升，周三另一波東北季風南下，入夜北台轉冷，周四至周五晨各地早晚偏冷。

吳德榮指出，今天北部多雲時晴、中南部晴時多雲，東半部多雲、偶有局部短暫降雨的機率。各地區氣溫：北部13至19度，中部14至25度，南部16至27度，東部14至26度。明天各地晴朗穩定，清晨因「輻射冷卻」，局部平地仍有12度左右的最低氣溫，白天氣溫逐漸回升。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，周三另一波強度類似「東北季風」南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨。周四西半部晴朗，東半部仍有零星降雨；周五、六各地晴朗穩定。

周三氣溫逐漸下降，入夜北台轉冷；周四至周五晨因「輻射冷卻」，各地早晚偏冷；周五白天起至週六，冷空氣減弱，氣溫逐日回升。

吳德榮指出，各國最新模式顯示，下周日（8日）另一波冷空氣開始南下，但模擬強度很不一致，且調整中，需持續觀察。

吳德榮 東北季風

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