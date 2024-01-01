17萬人潮散場塞爆北捷 出入口、閘門一度管制
「台北最High新年城-2024跨年」藝人告五人在焰火結束後壓軸演出，現場逾17萬人參與。台北捷運統計，截至24時，共203.5萬人次搭乘，周遭捷運站一度進行三階段管制，工作人員擋在閘門管制月台人數。
2024跨年晚會，台北市政府邀請金曲歌后徐佳瑩、歌王HUSH、金曲獎常客韋禮安及Matzka、盧廣仲等都來到現場輪番獻唱，還有韓國女團MAMAMOO成員「華莎」、動力火車，跨年焰火結束後，由告五人壓軸演出，市府統計現場逾17萬人參與，周遭道路坐滿人。
焰火及跨年晚會結束後，人潮逐漸往台北捷運內聚集，截至元24時，共有203.5萬人次搭乘，較去年同期平均運量增加約16.3萬人次，周遭捷運站一度進行「月台疏導管制」、「收費閘門疏導管制」、「出入口疏導管制」等三階段管制。
台北市政府周邊4站，市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站、象山站，從31日16時至24時，運量25.9萬人次，較去年同期同時段平均運量增加約5.2萬人次。
記者實地直擊，散場民眾塞爆捷運站，人潮一路從月台排隊至閘門，台北捷運大廳、樓梯間、出入口也全是旅客，北捷工作人員見狀拉開人牆管制閘門口，不讓旅客進入，待月台人潮散去才放人進場。
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