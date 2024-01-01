健康你我他／一個體重體脂計 開啟全家健康飲食

歲末老爺為家裡置辦一份新年禮物「體重體脂計」，希望家人隨時檢測身體狀況，適時調整飲食運動習慣。為了這個禮輕情意重的健康禮物，全家人都動了起來。

讀理工的兒子，幫忙設定每個人的專屬代碼，逐一登錄標準體重、體脂肪率、骨骼肌率、基礎代謝和BMI等數值。善廚藝的女兒，依個人體質需求設計規畫彩虹蔬食餐單，我負責採買食材兼分類備料，老爺網購堅果禮盒添營養素。

開工前先來個祈福儀式，一願「健康飲食、除舊布新，龍光煥發」，二願「降體脂肪、滅壓力源，龍鳳呈祥」，三願「努力運動、正常作息，龍馬精神」。想達到這些新願，必得持續不懈，才能龍轉乾坤，迎來好運和福氣綿綿，個人的心志堅定不可少，家人間的加油打氣更是助力。

家人一向不愛喝湯，我燉煮了清爽低熱量的木耳杏鮑菇蛤蜊湯，能補充膳食纖維且健脾養胃，運動後熱熱喝，滿滿營養又快快瘦，頗獲眾心青睞，每個人都喝得碗底朝天。

當然，飯後水果也很重要，現在正值番茄盛產，家人貪甜愛吃小番茄，但容易造成身體負擔，所以改選是蔬菜也是水果的牛番茄，「一天一番茄，醫師遠離我」。

新作為帶來新氣象，就是為了幫家人健康嚴守把關，讓新的一年，福康安健龍總來。