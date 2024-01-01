健康名人堂／男女外科醫師開刀的差異

在我們醫院，女性醫師不少，但是，女性外科醫師的比率則不高，我想這是普遍的現象，全世界都差不多。

因傳統與文化的影響，過去職業有男女之別，但做為一個現代人，對於職業的選擇，我覺得不應該再受到性別的限制，而是要依個人的偏好，選擇適合自己的工作。

依據過去的傳統，女醫師比較少，然而，時代不同了，如今，在美國，進入醫學院的學生，女性已經超過男性了。相信不久的將來，女性外科醫師也會愈來愈多。

然而，因為各種社會因素，直到今天，在世界各國，女性外科醫師的比率仍比較低。這顯然不是因為女性比較不適合擔任外科醫師。

男性醫師病人 死亡率高25%

權威美國醫學期刊「Journal of American Medical Association」 發表了兩篇比較男女外科醫師開刀後，醫療結果的研究報告。

一篇來自加拿大。這個研究收集了自2007年到2019年，12年中間超過100萬個手術病例，涵蓋25種常開的刀，包括心臟、腦部、骨骼、臟器及血管等。

在手術後90天時，由男性醫師開的刀，有13.9%發生嚴重併發症，如嚴重感染、中風、心臟病發作，重進開刀房止血等，甚至死亡。由女性醫師開的刀，發生併發症的比率則是12.5%。1年後，男性醫師病人死亡的機率比女性醫師的病人高出25%。

另外一篇則是瑞典的研究報告。這個研究只專注在膽囊切除手術，從2006年到2019年，共約15萬個病例。結果也一樣發現，男性醫師病人的併發症發生率比較高，另外，執行內視鏡手術，在術中轉換成剖腹手術的比率也較高，住院時間也較長。

女性醫師 平均手術時間較長

上面是病人方面的結果，至於醫師，研究者觀察到女性醫師的平均手術時間，較男性醫師長一點。

當然，這兩篇研究報告只是數據的收集，不可能從中找到造成這樣差別的原因，卻引發非常值得探討的議題。譬如，女性醫師開刀時間較長，是不是表示女性，選擇穩紮穩打，而男性偏向英雄主義，在意「速度」，代表能力強。研究者說，做這樣的研究，目的不是要去「究責」。而是希望能夠互相學習，使得男女醫師都更好。

附帶這兩篇報告，有篇評論，作者說，也許在計畫手術的整個決策過程，男性醫師比較「獨斷」，而女性醫師普遍比較細心，較會從病人的立場去思考，也可能比較願意花時間與病人溝通，所以，病人的配合度較高。

找出兩性優缺點 互相學習

其實，病人開刀時，不論是術前、術中、術後的照護，都須要醫療團隊的分工合作，都會影響結果，是不是女性醫師與不同醫事人員的溝通工作，做得比較好？

這一切都值得細細去觀察、分析。如果，我們能夠從男女性別的差異中，把優缺點，具體的找出來，在從事不同的行業時，把優點發揚光大，並設法改掉不好的習慣，就能夠表現出最好的自己。