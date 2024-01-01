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防慢病發生／追蹤代謝症候群 8成病友改善

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導

糖尿病等慢性疾病與代謝症候群息息相關，衛福部於一一一年七月起推動「代謝症候群防治計畫」，實施一年半以來，成效良好，三千多名醫師管理近十萬名代謝症候群患者，八成病友至少改善一項指標；國健署希望今年能有廿五萬名病友參與這項計畫，希望在前端延緩慢性病發生進程，甚至有機會逆轉。

衛福部國健署慢性疾病防治組長吳建遠表示，腰圍過粗、血壓偏高、飯前血糖偏高、三酸甘油脂偏高、高密度脂蛋白膽固醇（ＨＤＬ–Ｃ）偏低為代謝症候群的重要指標，如果其中三項或三項以上超標，就屬於代謝症候群。

衛福部一一一年起推動「代謝症候群防治計畫」，希望透過健保署、國健署及醫界等三方協力合作下，達到慢性病防治目標。截至一一二年十一月廿日止，全國共二一七○家院所、三四六八名醫師參與該項計畫，總收案人數九萬九四七九人，健保支出約三億元。

該項計畫以診所端為主，原因在於基層診所較易接觸到潛在的高危險族群，例如，有抽菸習慣的民眾因咳嗽、感冒就醫，醫師發現個案為老菸槍，且生活習慣不佳，常飲酒、飲食失衡、幾乎不運動，就會協助轉介至戒菸門診，並由護理師提供衛教訊息。

歷經一年多，統計顯示，八成代謝症候群患者在參與該計畫六個月以上，至少改變一項不合格的生理指標，有機會延緩惡化至糖尿病等慢性病的進程。

中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅認為，除了醫師收案管理，專業衛教護理師應更積極介入，讓患者擁有健康行為、健康適能；如果還是往惡化方向發展，應該適時讓藥物介入，讓病友遠離糖尿病、慢性腎臟病等威脅。

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