累積14萬張廢床墊 未處理

不少民眾會趁年末大掃除，交由各地方政府清潔隊回收處理床墊，根據環境部統計，由於二○二一年與二○二二年的廢棄床墊數有增加趨勢，全台卻僅廿三台處理廢床墊破碎機，累積至前年底已有十四萬張廢床墊未處理，環境部為加速去化，規畫將部分廢床墊材質轉廢為能製成固體再生燃料（SRF）。環團表示，政府應鼓勵或輔導床墊業者設立回收公會及相關設施，負起回收責任。

據統計，全台每年包含進口的床墊生產量約一一六點九萬張，每年床墊廢棄量約九十五點一萬張，主要交由清潔隊回收處理。

環境部資源署副署長許智倫表示，由於業者等廢床墊累積至五、六千張，才啟動破碎機，較符合經濟效益，所以截至二○二二年，才會累積約十四萬張廢床墊未處理。

不過許智倫表示，每年廿三台破碎機的處理量能逾一百五十五萬張，他強調量能絕對足夠，但也坦言，因廢床墊數量有增加趨勢，加上破碎機也須處理其他廢棄物，為加速廢床墊去化，已加強廢彈簧床墊資源收回處理、補助地方環保局添購處理設施及其綠色發展。

許智倫指出，廢彈簧床材質可分為金屬如鐵架、彈簧及泡綿、布。電孤鍊鋼廠等都願意回收金屬，但以往多以焚化處理PU泡綿、布等材質，面臨國內焚化爐處理量能明顯不足，所以目前規畫製成SRF，比直接焚燒好。

看守台灣協會秘書長謝和霖認為，生產者應負起回收責任，讓廢床墊有再利用的機會；政府也應鼓勵床墊業者自主成立回收公會，或由環境部輔導業者設立公會及其相關設施，他更認為應優先考慮二手販售廢床墊，無法再利用的廢棄物再製成SRF。