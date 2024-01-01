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年假後 性病就診高峰

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導

許多人在跨年夜、年假期間與陌生人發生性行為，感染科醫師提醒，如想約炮、一夜情，務必做好安全防護，依經驗，未來兩、三周為淋病、梅毒、菜花、皰疹病毒等性病就診高峰期；若擔心感染愛滋病，若未事前服藥，可在七十二小時內進行暴露愛滋病毒後預防性投藥（ＰＥＰ）。

元旦連假期間，夜店人滿為患，交友軟體往來、互敲頻率明顯增加，基隆長庚醫院感染科主任葉忠智提醒，發生性行為之前，最好先了解對方的性史，避免多重性伴侶，且需戴上保險套，以降低罹病風險。

葉忠智指出，每逢元旦跨年活動、情人節後的二至三周，為性病就診高峰，因為泌尿道性病潛伏、發作時間約為半個月，門診的觀察以淋病、梅毒、菜花、皰疹病毒等為主，高風險族群應提高警覺。

近日傳出一名疑感染愛滋病毒（ＨＩＶ）的外籍男直播主來台旅遊時，四處找人發生性行為，有網友提醒，該直播主也約男性、跨性做愛，希望國人小心。

對此，葉忠智表示，愛滋感染者如接受規律治療，體內測不到病毒，基本上沒有傳染力。但為安全起見，高風險族群應可考慮「暴露愛滋病毒前預防性投藥」（ＰｒＥＰ），每天用藥；如果事前沒有服藥，擔心被感染時，可在發生性行為七十二小時內進行「暴露愛滋病毒後預防性投藥」（ＰＥＰ）。

葉忠智指出，整體而言，男傳女的機率大於女傳男，以愛滋防治的角度，如有無套等不安全性行為，建議三天內可預防性投藥，一旦超過用藥時機，應該抽血追蹤。如被感染，最快於暴露後六周內就會驗出結果，有疑慮者，可在暴露後第二、四、六周透過試劑、刷口腔黏膜進行檢驗。

愛滋病 性行為 直播主

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