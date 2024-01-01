陽光行動／山域事故 6年僅罰131件

國內登山亂象多，台中、南投、花蓮、苗栗、屏東和高雄等六縣市都有祭出自治條例，對未依規定登山者祭出罰款或救援費用。每年山域事故約近四百件，但二○一七年迄今六年，違反登山規定裁罰僅一三一件，總計二百八十餘萬，其中還包括南投開罰的一案，就達二三一萬一六九六元，實際重罰仍偏少。

南投的案例是二○一八年九月彰化縣葉姓山友獨攀中央山脈南三段，十二日他傳訊告訴妻子自己跌倒受傷，出動大批人力和空勤直升機，最後僅有腰痛和小挫傷，搜救隊員質疑他完成南三段登頂後，為了節省下山時間，謊報受傷將空勤直升機當小黃，卻浪費搜救和社會資源。

花蓮縣消防局二○一七年頒訂自治條例，隔年十月，有二男一女共三名登山客未申請，也沒有領隊、未投保登山綜合保險，就入山攀登馬博拉斯橫斷路線，途中因溪水暴漲無法過溪受困，被直升機救下山，三人不只被依照國家公園法開罰每人三千元，也被花蓮縣消防局裁罰每人六萬元，成為全國首例。

救難人員說，行政院宣示山林開放，解除入山管制，林道全面開放、管車不管人，國家公園取消登山能力或經驗證明審查，讓自治條例難以發揮效果。

花蓮縣消防局統計，每人每天山域搜救伙食費是四百元，就以能高安東軍路線來看，全程時長約為七天，至少會採買七天糧食入山，一支五人隊伍伙食採買費用約為一萬四千元，每輛車油錢費用約一千元，再加上裝備購置等，每一梯次隊伍出動，大約花費二萬元。

消防局秘書李龍聖表示，但最重要的是消防人力有限，平時還有防災教育、打火、救災等繁重工作，山域事故救援難免排擠其他勤務，且每次上到高山，弟兄們都是冒著生命危險，和時間賽跑救人，真的非常辛苦。

他表示，消防是為民服務的公家單位，訂定花蓮縣登山活動管理自治條例並不是為了罰錢，或者將罰金用來補足救人耗損的救援資源，還是希望山友自己也能負起責任，入山前做好各項準備，降低登山時的風險，共同保護自身的安全。