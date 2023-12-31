糖尿病患科技衛教師上線 演算法助精準調整胰島素劑量

過去糖尿病患者回診時，往往要帶一大疊血糖紙，醫師看完龐雜的資料，才能給予胰島素劑量調整建議，隨著科技發展，只要點開ＡＰＰ就能記錄血糖，並由演算法協助變更施打劑量，看診時間也能顯著縮短，更重要的是，不會影響患者醫療品質，就好像有醫療團隊24小時陪伴控制血糖。

本土最大慢性病照護平台和藥廠合作，開發調整胰島素的醫材軟體，社團法人中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅說，這其實可以強迫患者正視自己的血糖值，只要有驗血糖，數值就會傳送到軟體上，由演算法提供建議的胰島素施打劑量，這樣的智慧醫材軟體，適用使用基礎胰島素的患者、會自我檢驗血糖者及血糖控制未達標的病人，年長患者在使用上也不用擔心數位落差問題。

使用上會由醫師開立「數位處方」，為患者量身定做1套專屬的血糖治療計畫，病人只要下載ＡＰＰ並輸入邀請碼，就會將資料分享給衛教團隊，同時收到醫師訂定的治療計畫，之後就是執行「每日任務」，也就是按時執行輸入空腹血糖值、施打建議劑量的胰島素，以及血壓、心跳、體重、飲食、運動狀況等數據，直到計畫結束，過程中如有相關問題，衛教團隊也可以即時協助掌握。

食藥署醫粧組簡任技正吳亭瑤舉例，這種將數個不同功能的軟體，整合在單一平台的性質，和通訊軟體ＬＩＮＥ的運作模式很像，這類數位工具應用非常廣泛，開發趨勢上以慢性病照護、癌症篩檢預防和高齡照護為大宗。

目前糖尿病人口已突破250萬大關，歐弘毅表示，在愈年輕時診斷糖尿病，一輩子面對的高血糖暴露越高，如果沒有及早控制，未來的併發症會比同年齡人高，平均餘命則更低，年紀大則要特別注意用藥安全，特別是在低血糖的預防，急性低血糖可能會跌倒、意識喪失，長期則有失智症風險。

歐弘毅指出，糖尿病需要每3個月回診一次，如果患者在過程中非常勤快地檢驗，數據量就很大，每次回診時，醫師要看完所有數據，才能給予下一次劑量調整建議，會耗費很多的時間和人力成本；醫材軟體介入後，演算法會做出建議，告訴患者下一次要施打多少劑量，即時、精準控制血糖。

歐弘毅表示，如果已穩定控制血糖，可在使用後1至2個月停用，又變高再使用；急性糖尿病住院，或在住院期間確診糖尿病者，則可藉由智慧軟體協助，減少剛出院又要頻繁回診的情形。

這對醫、護、病三方式三贏的，歐弘毅說，透過醫材軟體，可減少時間成本，但因為能更精準輔助判讀、不會減損到治療品質；病人端因為能得到即時回饋，可以將血糖控制得較好，出現低血糖的狀況時，也能逐步調整。