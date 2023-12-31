快訊

高雄跨年驚傳有人持刀 陳其邁稱「12分鐘恢復正常」：未見可疑人士

Energy來了！現身五月天25周年巡演 2.5萬人暴動

高市議員前候選人張惟晴離世享年36歲 家屬公布訃聞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

糖尿病患科技衛教師上線 演算法助精準調整胰島素劑量

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
慢性病照護平台和藥廠合作，開發由演算法協助調整胰島素劑量的軟體。記者賴昀岫／攝影
慢性病照護平台和藥廠合作，開發由演算法協助調整胰島素劑量的軟體。記者賴昀岫／攝影

過去糖尿病患者回診時，往往要帶一大疊血糖紙，醫師看完龐雜的資料，才能給予胰島素劑量調整建議，隨著科技發展，只要點開ＡＰＰ就能記錄血糖，並由演算法協助變更施打劑量，看診時間也能顯著縮短，更重要的是，不會影響患者醫療品質，就好像有醫療團隊24小時陪伴控制血糖。

本土最大慢性病照護平台和藥廠合作，開發調整胰島素的醫材軟體，社團法人中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅說，這其實可以強迫患者正視自己的血糖值，只要有驗血糖，數值就會傳送到軟體上，由演算法提供建議的胰島素施打劑量，這樣的智慧醫材軟體，適用使用基礎胰島素的患者、會自我檢驗血糖者及血糖控制未達標的病人，年長患者在使用上也不用擔心數位落差問題。

使用上會由醫師開立「數位處方」，為患者量身定做1套專屬的血糖治療計畫，病人只要下載ＡＰＰ並輸入邀請碼，就會將資料分享給衛教團隊，同時收到醫師訂定的治療計畫，之後就是執行「每日任務」，也就是按時執行輸入空腹血糖值、施打建議劑量的胰島素，以及血壓、心跳、體重、飲食、運動狀況等數據，直到計畫結束，過程中如有相關問題，衛教團隊也可以即時協助掌握。

食藥署醫粧組簡任技正吳亭瑤舉例，這種將數個不同功能的軟體，整合在單一平台的性質，和通訊軟體ＬＩＮＥ的運作模式很像，這類數位工具應用非常廣泛，開發趨勢上以慢性病照護、癌症篩檢預防和高齡照護為大宗。

目前糖尿病人口已突破250萬大關，歐弘毅表示，在愈年輕時診斷糖尿病，一輩子面對的高血糖暴露越高，如果沒有及早控制，未來的併發症會比同年齡人高，平均餘命則更低，年紀大則要特別注意用藥安全，特別是在低血糖的預防，急性低血糖可能會跌倒、意識喪失，長期則有失智症風險。

歐弘毅指出，糖尿病需要每3個月回診一次，如果患者在過程中非常勤快地檢驗，數據量就很大，每次回診時，醫師要看完所有數據，才能給予下一次劑量調整建議，會耗費很多的時間和人力成本；醫材軟體介入後，演算法會做出建議，告訴患者下一次要施打多少劑量，即時、精準控制血糖。

歐弘毅表示，如果已穩定控制血糖，可在使用後1至2個月停用，又變高再使用；急性糖尿病住院，或在住院期間確診糖尿病者，則可藉由智慧軟體協助，減少剛出院又要頻繁回診的情形。

這對醫、護、病三方式三贏的，歐弘毅說，透過醫材軟體，可減少時間成本，但因為能更精準輔助判讀、不會減損到治療品質；病人端因為能得到即時回饋，可以將血糖控制得較好，出現低血糖的狀況時，也能逐步調整。

糖尿病

延伸閱讀

跨年夜嗨吃薑母鴨 營養師：切勿吃了去抽菸 造成心血管危險

新冠患者服用抗病毒藥物仍重症 醫曝染疫惡化關鍵因素

糖尿病可以吃健康食品治療？了解「健康食品」的法規定義，目前常見許可降血糖的健康食品成分是那些？

控血糖不是不吃白飯 營養師曝1類食物才要拒絕！穩血糖6招，均衡飲食留意攝取量

相關新聞

「4症狀中1」恐非普通感冒！ 兒科醫警告：嚴重須進加護病房

明天是元旦3天連假的最後一天，有不少家長計劃帶著家中的孩子們一起出遊。不過，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學提醒，在低溫的日子持續約一週後，部分感冒的孩童可能出現併發症，若出現4大症狀，可能併發肺炎。

跨年愈夜愈涼！3波東北季風接力報到 明晨15度低溫得從雲縫看曙光

今天跨年夜，中央氣象署指出，入夜氣溫明顯下降，午夜12時各地17至18度，愈北愈涼，各地多雲可能飄雨，北部及基隆北海岸機...

台北2024跨年晚會卡司超吸睛 北捷湧140萬人次估凌晨2點疏散完畢

台北市2024跨年晚會登場，現場聚集上萬人潮，周邊捷運站不斷有旅客出站。台北捷運統計，截至今晚7時，共140萬人次搭乘捷...

明元旦連假收假湧車潮 公路局預估地雷路段、時段出爐

明天元旦連假最後一天，交通部公路局預估將出現觀光及返回工作地車潮，主要城際道路易壅塞的路段時段，包括台9線蘇花路廊，北上...

跨年後就診者增 醫籲狂歡過後留意2大性病

要跨年了，有些人會透過夜店或交友軟體等方式，尋找一夜情或是約炮對象，醫師指出，情人節、跨年等活動結束後2至3周，因性病就...

糖尿病患科技衛教師上線 演算法助精準調整胰島素劑量

過去糖尿病患者回診時，往往要帶一大疊血糖紙，醫師看完龐雜的資料，才能給予胰島素劑量調整建議，隨著科技發展，只要點開ＡＰＰ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。