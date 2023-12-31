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台北2024跨年晚會卡司超吸睛 北捷湧140萬人次估凌晨2點疏散完畢

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北2024跨年晚會吸引人潮，台北捷運統計，截至19時旅客運量約OOO萬人次。記者鍾維軒／攝影
台北2024跨年晚會吸引人潮，台北捷運統計，截至19時旅客運量約OOO萬人次。記者鍾維軒／攝影

台北市2024跨年晚會登場，現場聚集上萬人潮，周邊捷運站不斷有旅客出站。台北捷運統計，截至今晚7時，共140萬人次搭乘捷運，較去年同期平均運量增加約10.9萬。站務處長胡正倫說，去年乘車人次約216萬，今年預估達230萬，預計元旦凌晨2時能疏散完畢。

「台北最High新年城-2024跨年活動」登場，表演陣容超精彩，包括金曲歌后徐佳瑩、歌王 HUSH、金曲獎常客韋禮安及Matzka、盧廣仲等都來到現場輪番獻唱，還有韓國大勢女團 MAMAMOO成員「華莎」、告五人、動力火車陪民眾一起跨年，吸引超多人潮。

包括市政府站、國父紀念館站、台北101／世貿站、象山站等，下午4時至晚間7時運量6.4萬人次，較去年同期同時段增加約1.3萬人次。

胡正倫表示，連2年跨年都在假日，今年全線安排2800名服務人力，包括維修、站務、清潔、保全等，101大樓周遭4個車站有460名人力人潮管制作業，最繁忙路線為板南線與淡水信義線，最密班距2分30秒至3分鐘。

胡正倫說，去年國父紀念館5號出口還是臨時通道，跨年時段封閉；今年開放民眾通行，也是觀賞煙火得好景點，特別加派人力做人流管制。

北捷說，鄰近跨年活動現場的市政府站及台北101／世貿站，將視車站人潮狀況，適時採取部分列車過站不停措施，旅客應提早於國父紀念館站、信義安和站下車，步行前往會場。其他車站也會視人潮，適時進行「月台疏導管制」、「收費閘門疏導管制」、「出入口疏導管制」等三級管制。

北捷提醒，民眾散場可避開市政府站、台北101／世貿站候車人潮。往板橋、新莊、蘆洲地區的民眾可由國父紀念館站進站；往內湖、南港地區民眾可由永春站進站；往淡水、中永和至信義安和站或象山站進站；往新店可從南京三民站進站。

跨年晚會 北捷

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