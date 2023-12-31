「4症狀中1」恐非普通感冒！ 兒科醫警告：嚴重須進加護病房

明天是元旦3天連假的最後一天，有不少家長計劃帶著家中的孩子們一起出遊。不過，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學提醒，在低溫的日子持續約一週後，部分感冒的孩童可能出現併發症，若出現4大症狀，可能併發肺炎。

謝宗學表示，在寒流剛到的第一天，當時的兒童急診出現近1小時絕對寂靜「零的世界」，不只線上沒有新掛號的病人，留觀區也沒有躺任何病患，整間小兒急診室內只剩下醫師和護理師。他透露，在16年的兒科急診生涯中，自己也只遇過2次「零的世界」，每一次皆不超過一小時，而通常在遇到此狀況後一個禮拜，急診室便會開始迎來龐大的病人潮與重症病患。

謝宗學指出，對小兒急診室而言，「零的世界」不代表平靜的日子，反而是忙碌的開端。他解釋，寒流初期，兒童急診病人數通常隨之減少，當低溫的日子持續一週後，喜愛乾冷環境的病毒開始大肆活躍，兒童生病的人數因此急速上升，尤其是「呼吸道症狀」，部分感冒的孩子會出現併發症，甚至有肺炎病患嚴重到須住進加護病房。

謝宗學說明，若原本診斷為普通感冒或流感的孩子，突然出現4大症狀其中一項，1.沒有發燒時呼吸急促、費力或困難；2.有咳嗽症狀但發燒超過5天沒有改善，仍持續高燒；3.診斷是流感，服用克流感超過72小時（超過6劑），發燒模式沒有任何改善；4.反覆高燒期間，孩子使用退燒藥降溫後，食慾、活力沒有明顯改善，建議帶孩子到小兒科檢查，評估是否出現肺炎或其他併發症。

最後，謝宗學提醒，家長要多注意孩子個人衛生防護措施，「小學以上的孩子仍然可能出現嚴重肺炎，不要覺得孩子長大了就有所輕忽」。