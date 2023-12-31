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北捷4車站充電站升級快充 支援Type-C接孔
台北捷運每天有200萬人次搭乘，全線117個捷運站點設有充電站提供通勤族使用，預計2024年將全線捷運站290組充電座升級為快充規格充電接口，可支援Type-A、Type-C。北捷表示，目前已在台北車站、國父紀念館站、南港站與板橋站完成，其餘站點6月前可升級完畢。
台北捷運自2012年起，在各車站無線上網桌上方設立充電插座，提供1組110V插座及1組Type-A、USB接口，免費提供有臨時充電需求的旅客，適用範圍包括手機、筆電等電子產品。
為提升服務品質，台北捷運預計於2024年6月前，將全線117個車站290組充電座加以升級，提供Type-A、Type-C兩種規格的快速充電接口，其中供電功率最高可達60瓦，並具多樣輸出電壓規格，可供有快速充電功能的手持行動裝置產品使用，且完全免費。
台北捷運表示，首波升級選定旅客運量較大的淡水信義線、板南線的台北車站、國父紀念館站和三鐵共構的南港站、板橋站，目前已裝設完畢，其餘車站預計於6月底前，全面完成汰換，有需要的旅客可自備充電線材或工具，選擇符合自身手持行動裝置的產品規格插座。
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