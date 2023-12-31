影／南投清境跨年、合歡山迎曙光 今入夜恐塞車

元旦連假第2天，南投清境、溪頭等地都湧入遊客，溪頭中午前湧入逾5千人次，清境農場入園數比昨天更多，清境今晚有跨年晚會，合歡山又能看新年第一道曙光，警方預估，今天傍晚將陸續湧現車潮，呼籲遊客盡早上山，以免塞車。

台大實驗林管處統計，溪頭截至今天中午，入園遊客數逾5000人次，遊客較雙十連假中午就突破6000人次略少些，但因天氣放晴，人潮車流仍不斷；警方表示，前往溪頭車流量雖不少，但還算順暢，同時視當地停車場現況啟動分流機制。

清境、合歡山地區觀光軸線今也湧現遊客潮，清境農場指出，今晨8時開園直至上午近10時許，入園人數就已突破1520人，較昨天同時段還多一點，整體入場遊客數應該能比昨天近5千人次多，粗估今天的入場遊客數會突破5500人次。

清境農場表示，由於今天是2023年的最後一天，清境地區舉辦跨年晚會及煙火，合歡山又能看日出，不少民眾規畫上山跨年、迎曙光，所以由其管轄的國民賓館住宿率逼近9成，也較昨晚的8成住宿率還高，住宿遊客也相當期待相關活動。