聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／南投清境跨年、合歡山迎曙光 今入夜恐塞車
元旦連假第2天，南投清境、溪頭等地都湧入遊客，溪頭中午前湧入逾5千人次，清境農場入園數比昨天更多，清境今晚有跨年晚會，合歡山又能看新年第一道曙光，警方預估，今天傍晚將陸續湧現車潮，呼籲遊客盡早上山，以免塞車。
台大實驗林管處統計，溪頭截至今天中午，入園遊客數逾5000人次，遊客較雙十連假中午就突破6000人次略少些，但因天氣放晴，人潮車流仍不斷；警方表示，前往溪頭車流量雖不少，但還算順暢，同時視當地停車場現況啟動分流機制。
清境、合歡山地區觀光軸線今也湧現遊客潮，清境農場指出，今晨8時開園直至上午近10時許，入園人數就已突破1520人，較昨天同時段還多一點，整體入場遊客數應該能比昨天近5千人次多，粗估今天的入場遊客數會突破5500人次。
清境農場表示，由於今天是2023年的最後一天，清境地區舉辦跨年晚會及煙火，合歡山又能看日出，不少民眾規畫上山跨年、迎曙光，所以由其管轄的國民賓館住宿率逼近9成，也較昨晚的8成住宿率還高，住宿遊客也相當期待相關活動。
警方表示，昨起連假至今，南投縣各風景區交通大致順暢，但因清境、合歡山觀光軸線能跨年看煙火，且能迎接元旦第一道曙光，預估今天傍晚將陸續湧現車潮，呼籲有規畫上山跨年的民眾應及早上山，並留意沿線車況，以免塞在車陣中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言