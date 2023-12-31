新北體育局元旦掛牌成立 洪玉玲任代理局長

新北市政府體育局將於2024年元旦掛牌成立，首任局長將由原體育處長洪玉玲代理。她表示，期許將建構4級培育體系，擴增體育量能，帶動城市發展。

新北市體育發展過去都由教育局下轄，但隨著社會運動風氣的發展，地方常有要求體育局升格呼聲，而市府也同意將體育競技業務由教育局劃出，納入體育處改制成立體育局，並由洪玉玲代理首任局長。

體育局攸關體育產業發展及掌管5大運動園區、16座國民運動中心、2座水上運動中心，因此，局長人選備受矚目。

新北市民進黨團總召鄭宇恩表示，新北將籌辦「2025雙北世界壯年運動會 」、「 2026世界室內拔河錦標賽」等國際賽事，可是局長人選卻遲遲找不到適當人選，也凸顯市長侯友宜對體育發展的漠視。

民進黨議員黃淑君表示，不僅體育局長找不到，市府29個局處中有高達8個局處的副局長長期懸缺，客家局、原民局也找不到主任秘書，各局處科長、專員、股長也常面臨找不到人的窘境，就連市長都落跑參選總統，難怪第一線公務人員流動頻繁且找不到人才。

新北市政府指出，由於選前1個月人事凍結，因此，體育處明年1月升格為體育局，局長人選將由洪玉玲代理，將設置5科4室，法定員額編制80人，明年度預算員額將從目前42人擴增到72人。至於年度預算則由原新台幣8億多元增為17億1848萬餘元。

將代理局長的洪玉玲擔任體育處長多年，不僅熟悉體育業務，任內把萬金石馬拉松由地方賽事提升到金質認證國際規格，她向中央社記者表示，未來希望綜整以全民、環境、產業、永續、競技及國際等6大面向，擴增體育運動全面量能帶動城市發展。

她強調，將建構完整的4級培育體系，1、2級是學校體育，設有基層選手訓練站及體育重點學校培訓，提供培訓、參賽、課業輔導費；3級是社會體育，培訓優秀潛力選手，提供經費補助；4級是跟職業隊伍合作，由企業挹注社會資源、政府提供行政資源，讓運動成為職業，退役選手也可媒合到母企業或關係企業任職。