接到「關切電話」蛋價選前不漲 蛋商：農曆年是否調整再觀察

營養午餐液蛋禁令解除，以及日前冷氣團、寒流接連報到，國內雞蛋買氣明顯上漲，雞蛋產銷原規畫調漲蛋價2元，但公告前卻接到關切電話，盼選舉前不要有變動，只能卡住，蛋農敢怒不敢言。台北市蛋商公會今表示，目前雞蛋生產及銷售穩定，選舉前都不會調整價格，但過往農曆年前及期間為禽流感高峰期，屆時是否調漲價格需再觀察。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，天氣轉涼讓雞蛋買氣增加，庫存也逐漸清空，但目前不會調漲蛋價，明年初依然維持產地價每台斤38.5元、批發價每台斤48元，「要等選舉過後再看看」。

台北市蛋商公會常務理事劉志威說，原本雞蛋產銷都有意願調漲價格，上周討論時原已決定漲價2元，預計下午公告，沒想到中午卻接到「關切電話」，希望選舉前都不要有變動，因此漲價一次只能卡住，蛋農雖怒但也不敢言。

另外，劉志威表示，學校營養午餐液蛋禁令解除，加上天氣轉冷，確實讓國內雞蛋買氣增加，但後續學校放寒假，加上往年過年前及期間為禽流感高峰期，目前天氣狀況良好、雞蛋生產量穩定，但屆時還要觀察禽流感是否爆發，再來討論是否需調整蛋價。