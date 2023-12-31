快訊

多吃山葵有助加強記憶力可望預防失智症？教授告訴你實情為何

MLB／2024千萬俱樂部日本7人 大谷翔平大幅領先兩大天王

國道下午11地雷路段 國5南向下午5時後最好走

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
國1南向80.7公里處發生1輛小貨車及1輛大貨車追撞事故，造成後方車流回堵2公里。圖／高公局提高
國1南向80.7公里處發生1輛小貨車及1輛大貨車追撞事故，造成後方車流回堵2公里。圖／高公局提高

今天跨年為元旦連假第2天，交通部高公局預判，下午重點壅塞路段為國1北向苗栗-湖口及西螺-埔鹽系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段，建議西部國道南向用路人中午12時後出發，國5南向用路人建議於下午5時後出發。

高公局指出，預估今日交通量為106百萬車公里，截至中午12時，國道全線交通量為35.2百萬車公里，仍在預期流量範圍。上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹；國1北向內湖至五堵，其餘路段大致維持行車順暢。

另外，今天上午9時57分，於國1北向344.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，於10時12分排除，造成後方車流回堵3公里 ；上午10時42分，於國1南向93.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於11時09分排除，造成後方車流回堵4公里，10時48分於國1南向80.7公里處發生1輛小貨車及1輛大貨車追撞事故，占用外線車道，於11時08分排除，造成後方車流回堵2公里。以上事故均導致回堵，影響整體車流甚鉅。

高公局建議，用路人透過高速公路1968網站及App，於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

國道 車道

延伸閱讀

不斷更新／南向北返潮國道16地雷 這時段上路最好走

連假首日國道路況大致正常 明仍有16地雷路段要留意

影／高雄3機車鬧區追撞波及轎車釀3傷 警研判這原因肇事

國道3起車禍影響車流 下午避開6大地雷路段

相關新聞

接到「關切電話」蛋價選前不漲 蛋商：農曆年是否調整再觀察

營養午餐液蛋禁令解除，以及日前冷氣團、寒流接連報到，國內雞蛋買氣明顯上漲，雞蛋產銷原規畫調漲蛋價2元，但公告前卻接到關切...

國道下午11地雷路段 國5南向下午5時後最好走

今天跨年為元旦連假第2天，交通部高公局預判，下午重點壅塞路段為國1北向苗栗-湖口及西螺-埔鹽系統；國3北向竹山-中興、草...

年末恐出現廢床墊垃圾山 全台累積14萬張未處理

不少民眾會趁年末、過年前將家具汰舊換新。根據統計，全台每年床墊廢棄量約95.1萬張，主要交由清潔隊回收處理，但目前用來處...

賴清德贊成公開高端疫苗合約 高端：如要解密應一視同仁

高端疫苗近日再度被討論，藍營昨播出聲稱是高端董事會錄音檔內容，昨天的總統辯論會上，藍綠白也展開攻防，民進黨總統候選人賴清...

台鐵公司明掛牌 太魯閣號事故家屬將出席、對總統候選人喊話

台鐵局明天元旦改制台鐵公司。2021太魯閣事故罹難者的家屬組成的「太魯閣的眼淚」今天表示，明天出席參加台鐵公司揭牌典禮，...

南橫利稻路段坍方雙向受阻 公路局急搶通

台東縣南橫公路台20線172.4K利稻路段，今天清晨6時許上邊坡坍方，所幸沒有車輛被波及，但是道路阻斷，雙向都無法通行，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。