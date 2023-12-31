國道下午11地雷路段 國5南向下午5時後最好走
今天跨年為元旦連假第2天，交通部高公局預判，下午重點壅塞路段為國1北向苗栗-湖口及西螺-埔鹽系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段，建議西部國道南向用路人中午12時後出發，國5南向用路人建議於下午5時後出發。
高公局指出，預估今日交通量為106百萬車公里，截至中午12時，國道全線交通量為35.2百萬車公里，仍在預期流量範圍。上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹；國1北向內湖至五堵，其餘路段大致維持行車順暢。
另外，今天上午9時57分，於國1北向344.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，於10時12分排除，造成後方車流回堵3公里 ；上午10時42分，於國1南向93.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於11時09分排除，造成後方車流回堵4公里，10時48分於國1南向80.7公里處發生1輛小貨車及1輛大貨車追撞事故，占用外線車道，於11時08分排除，造成後方車流回堵2公里。以上事故均導致回堵，影響整體車流甚鉅。
高公局建議，用路人透過高速公路1968網站及App，於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。
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