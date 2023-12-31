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元旦連假留意空氣品質 1地區空汙紅害 環境部籲減少外出
今天東北季風增強，東北風挾帶境外汙染物南下影響台灣，跨年及元旦連假期間須留意，短時間細懸浮粒子濃度恐易上升。截至今天上午11時止，有1處空氣品質監測站亮「紅燈」、12處亮「橘燈」。環境部提醒，金門地區所有族群應減少在戶外活動，南部及馬祖地區敏感族群應減少戶外劇烈活動。
根據環境部空品監測網，截至今午11時資料顯示，有1個測站達到紅色警示、12個測站達橘色提醒等級，金門測站PM2.5濃度為55微克／立方公尺，空氣品質指數AQI達152，另嘉義新港、台南麻豆、台南安南、台南、高雄橋頭、馬祖等12處測站達到「橘色提醒」等級，主要汙染物為PM2.5。
環境部指出，今、明天兩天東北季風增強，，環境風場為東北風，上海過去24小時細懸浮微粒最高濃度達176微克／立方公尺，東北風挾帶境外汙染物南下影響台灣，南部地區位於下風處，汙染物易累積，跨年及元旦連假期間各地均有慶祝活動，須留意短時間濃度可能容易上升。
中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，中部空品區短時間可能達橘色提醒等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級；馬祖、金門為「紅色警示」等級。
明年1月2日清晨東北季風影響，白天起東北季風減弱，環境風場轉為偏東風，西半部擴散條件差，汙染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
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