年末恐出現廢床墊垃圾山 全台累積14萬張未處理

不少民眾會趁年末、過年前將家具汰舊換新。根據統計，全台每年床墊廢棄量約95.1萬張，主要交由清潔隊回收處理，但目前用來處理廢床墊的破碎機僅23台，目前累積約14萬張廢床墊未處理。環境部說，去化量能絕對足夠，另也規畫將部分廢床墊材質轉廢為能製成固體再生燃料。

根據環境部「推動廢床墊多元回收處理體系精進策略工作計畫」計畫成果報告中統計，全台每年床墊生產量（含進口）約116.9萬張、每年床墊廢棄量約95.1萬張。

而我國每年廢彈簧床墊約74.6萬張，家戶每年產生的約73.1萬張（其中包含65.8萬張彈簧床、7.3萬張非彈簧床），主要由清潔隊協助回收處理，占88％；另12％為機關、事業產生的約3.7萬張，由民間業者處理，大多廢鐵皆變賣或交由回收商處理，填充廢棄物有98％為焚化、1％掩埋處理、1％其他處理。

由於床墊材質複雜，尤其彈簧床墊含有不易腐化成分難以清除，清潔隊回收廢床墊後是以人工拆解或用破碎機來處理，但目前全台用來破碎廢床墊的破碎機僅23台。由於清潔隊處理量能已無法趕上廢床墊產生速度，截至2022年止，全國累積未處理堆置床墊約14萬張。

環境部資源署副署長許智倫說，歲末年終民眾家中若有廢床墊等大型廢棄物需回收處理，只要事先預約，地方清潔隊都會提供協助。目前之所以會累積14萬張廢床墊未處理，是因為要達到一定數量，約5000至6000張床後，業者才會啟動破碎機，這樣的運作量對他們來說才較符合經濟效益。

許智倫表示，目前23台破碎機每年有逾155萬張處理量能，強調絕對足夠，會有累積情況是因需有一定數量，加上排隊等因素。根據統計，近2年廢床墊數量有增加趨勢，加上破碎機也須處理其他廢棄物，因此為加速去化，近年也加強廢彈簧環床墊資源收回處理、補助地方環保局添購處理設施及其綠色發展。