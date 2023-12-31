快訊

衛視頻道倒數最後一天 發文告別網感傷「再見童年時光」

影／老人過馬路到一半變紅燈！ 騎士1霸氣舉動引網論戰

堅守4G到底？NCC揭最新全台行動網路5G用戶數成長變化

愈晚愈涼降雨機率提高 跨年夜北部、宜蘭探16度低溫

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
跨年夜到元旦，氣溫明顯下降，入夜愈來愈涼。本報資料照片
跨年夜到元旦，氣溫明顯下降，入夜愈來愈涼。本報資料照片

今天白天各地天氣溫暖、可見陽光，中央氣象署預報員曾昭誠表示，但將有一波東北季風逐漸南下，從跨年夜到元旦氣溫明顯下降，入夜愈來愈涼，降雨機率也提高；北部、宜蘭午夜12時約16至17度，元旦清晨近15度，中南部、台東花蓮明晨低溫17至18度。明天白天北部及宜蘭天氣也涼，不超過20度。

曾昭誠表示，今天白天雲量偏少，僅迎風面的東半部、基隆北海岸有飄雨機率；從大台北到西部山區，以及各地山區，白天全天天氣都不錯，感受溫暖，可見陽光。

不過，他說，因有一波東北季風逐漸南下，今晚到入夜加上中層水氣移入台灣，北部、東半部地區及西部山區可能飄雨，迎風面的基隆北海岸、東半部地區降雨相對明顯，西半部山區及大台北地區則有零星飄雨。

曾昭誠表示，明天凌晨至清晨中層雲系持續影響台灣，西半部地區及各地山區仍有飄雨情況，迎風面的基隆北海岸、北部地區也有降雨機率，東半部雲量稍多，同樣可能有雨。

明天白天整體水氣減少過程，僅東半部地區及西半部山區降雨。曾昭誠表示，元旦至周二東北季風雖持續影響台灣，但這波帶來降雨相對帶來少，迎風面的基隆北海岸、東半部地區及西部山區有雨；周二東北季風減弱後，周三又增強，北部、東半部明顯降雨。周四至周五，東北季風逐漸減弱，迎風面轉東風，東半部明顯降雨，北部、東半部雨勢趨緩。

溫度方面，曾昭誠說，今天白天到晚上溫度持續下降，北部、宜蘭午夜12點降到16至17度，明晨則接近15度，提醒跨年看日出民眾多留意。中南部、台東花蓮明天清晨低溫17至18度，不過到了明天白天，溫度仍有20度以上；此外，明天白天，北部及宜蘭天氣也涼，不超過20度。

周二東北季風減弱，周三東北季風增強，北部及宜蘭溫度明顯影響，約20度以下，清晨低溫約15度左右，周四清晨也是這波最低溫時刻，預估周五回溫。

跨年、元旦天氣。圖／中央氣象署提供
跨年、元旦天氣。圖／中央氣象署提供
元旦連假天氣。圖／中央氣象署提供
元旦連假天氣。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

東北季風 宜蘭 低溫

延伸閱讀

清晨5時57分宜蘭蘇澳規模4.5地震 最大震度3級

跨年夜各地轉濕涼 元旦有機會看雪、難迎曙光

宜蘭選戰藍綠白之外 基進開闢票源、時力穩固基本盤

影／玉山今飄雪元旦仍有機會 明起轉冷 恐淋雨跨年迎曙光

相關新聞

年末恐出現廢床墊垃圾山 全台累積14萬張未處理

不少民眾會趁年末、過年前將家具汰舊換新。根據統計，全台每年床墊廢棄量約95.1萬張，主要交由清潔隊回收處理，但目前用來處...

賴清德贊成公開高端疫苗合約 高端：如要解密應一視同仁

高端疫苗近日再度被討論，藍營昨播出聲稱是高端董事會錄音檔內容，昨天的總統辯論會上，藍綠白也展開攻防，民進黨總統候選人賴清...

台鐵公司明掛牌 太魯閣號事故家屬將出席、對總統候選人喊話

台鐵局明天元旦改制台鐵公司。2021太魯閣事故罹難者的家屬組成的「太魯閣的眼淚」今天表示，明天出席參加台鐵公司揭牌典禮，...

南橫利稻路段坍方雙向受阻 公路局急搶通

台東縣南橫公路台20線172.4K利稻路段，今天清晨6時許上邊坡坍方，所幸沒有車輛被波及，但是道路阻斷，雙向都無法通行，...

跨年元旦天氣差 台北101今晚偶飄雨 明晨曙光這裡最佳

今天跨年夜、明天迎元旦曙光。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，東北季風正要逐漸增強，今天迎...

跨年夜狂歡迎接2024年暗藏5大危機 醫曝這一危機最致命

今晚就是一年一度的跨年夜，許多民眾準備狂歡一整夜，迎接2024年。不過，跨年狂歡之際，竟暗藏5大危機，曾有支援台北市府前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。