愈晚愈涼降雨機率提高 跨年夜北部、宜蘭探16度低溫

今天白天各地天氣溫暖、可見陽光，中央氣象署預報員曾昭誠表示，但將有一波東北季風逐漸南下，從跨年夜到元旦氣溫明顯下降，入夜愈來愈涼，降雨機率也提高；北部、宜蘭午夜12時約16至17度，元旦清晨近15度，中南部、台東花蓮明晨低溫17至18度。明天白天北部及宜蘭天氣也涼，不超過20度。

曾昭誠表示，今天白天雲量偏少，僅迎風面的東半部、基隆北海岸有飄雨機率；從大台北到西部山區，以及各地山區，白天全天天氣都不錯，感受溫暖，可見陽光。

不過，他說，因有一波東北季風逐漸南下，今晚到入夜加上中層水氣移入台灣，北部、東半部地區及西部山區可能飄雨，迎風面的基隆北海岸、東半部地區降雨相對明顯，西半部山區及大台北地區則有零星飄雨。

曾昭誠表示，明天凌晨至清晨中層雲系持續影響台灣，西半部地區及各地山區仍有飄雨情況，迎風面的基隆北海岸、北部地區也有降雨機率，東半部雲量稍多，同樣可能有雨。

明天白天整體水氣減少過程，僅東半部地區及西半部山區降雨。曾昭誠表示，元旦至周二東北季風雖持續影響台灣，但這波帶來降雨相對帶來少，迎風面的基隆北海岸、東半部地區及西部山區有雨；周二東北季風減弱後，周三又增強，北部、東半部明顯降雨。周四至周五，東北季風逐漸減弱，迎風面轉東風，東半部明顯降雨，北部、東半部雨勢趨緩。

溫度方面，曾昭誠說，今天白天到晚上溫度持續下降，北部、宜蘭午夜12點降到16至17度，明晨則接近15度，提醒跨年看日出民眾多留意。中南部、台東花蓮明天清晨低溫17至18度，不過到了明天白天，溫度仍有20度以上；此外，明天白天，北部及宜蘭天氣也涼，不超過20度。