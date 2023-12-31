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新冠患者服用抗病毒藥物仍重症 醫曝染疫惡化關鍵因素

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部疾管署示警，明年1月中下旬，新冠疫情將出現一波高峰，呼籲民眾應盡快接種新冠XBB疫苗。本報資料照片
衛福部疾管署示警，明年1月中下旬，新冠疫情將出現一波高峰，呼籲民眾應盡快接種新冠XBB疫苗。本報資料照片

新冠肺炎疫情逐漸升溫，衛福部疾管署示警，明年1月中下旬，疫情將出現一波高峰，每日確診人數達1.8萬至2萬人，其中以現在於全球流行的新冠病毒變異株JN.1為主，呼籲民眾應盡快接種新冠XBB疫苗。

世界衛生組織（WHO）指出，JN.1是新冠變異株BA.2.86的子代，上月底針對BA.2.86和相關子代進行風險評估，其結果為「低風險」，雖然因免疫逃脫可能造成傳播上升，但無證據顯示重症率上升。但醫師表示，65歲以上長者，或有糖尿病、腎臟病等病史者等中重症高風險族群，仍不可輕忽。

衛福部雙和醫院成人感染科主治醫師李垣樟表示，日前收治一名64歲女性，因咳嗽、發燒就醫，經快篩確診感染新冠病毒，第一時間服用抗病毒藥物治療，服藥後2至3天，症狀有些好轉，但沒想到之後，卻出現呼吸喘、高燒至攝氏38度以上，經家人緊急陪同就醫，由胸部Ｘ光檢查竟已是嚴重肺炎，立即收治住院治療。

「該名女子對於服藥後，還會引發重症，真的嚇死。」李垣樟說，經詢問該名婦人有糖尿病史，檢查身體質量指數（BMI）大於30為體重過重，均是新冠肺炎中重症危險因子，所幸住院治療後，病情已經好轉。

疾管署指出，新冠病毒感染者仍有機會發展為中重症，民眾快篩陽性後，如出現喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清，或是皮膚、嘴唇或指甲床發青，以及無法進食、喝水或服藥等警示症狀，應盡速就醫。

此外，65歲以上、孕婦、產婦（產後6周內）、具慢性病（包括氣喘、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺炎、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、吸菸、BMI≧30等）或具影響免疫功能疾病者，為染疫後可能導致併發症的高風險對象，於快篩陽性盡速就醫，以利及早診治並開立口服抗病毒藥物。

李垣樟說，染疫者服用抗病毒藥物後，建議仍需觀察7至10天，病情沒有出現進一步變化，才能較為安心，提醒65歲以上長者，或有糖尿病、腎臟病等病史者，為中重症高風險族群，一旦病情突然或持續惡化須應速就醫。

至於，流感疫情也在持續增加。台北醫學大學附設醫院急診重症醫學部前主任、開業醫師高偉峰表示，診所流感病人持續增加，民眾應多加留意。疾管署指出，包括流感、腺病毒、副流感等類流感疫情近期略升，預計將在明年農曆春節前後達到高峰。

新冠肺炎 類流感 風險

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