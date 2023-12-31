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台鐵公司明掛牌 太魯閣號事故家屬將出席、對總統候選人喊話

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台灣鐵路管理局將公司化，台鐵台北車站東二門的「交通部台灣鐵路管理局」字樣未來也將改變。記者曾原信／攝影
台灣鐵路管理局將公司化，台鐵台北車站東二門的「交通部台灣鐵路管理局」字樣未來也將改變。記者曾原信／攝影

台鐵局明天元旦改制台鐵公司。2021太魯閣事故罹難者的家屬組成的「太魯閣的眼淚」今天表示，明天出席參加台鐵公司揭牌典禮，是為見證家屬一路努力與血淚，提醒執政者、交通部及台鐵，這是百年台鐵戮力重生的開始，是努力起點而非改革終點。另籲總統候選人應對鐵道安全議題，有明確表態與立場，告訴全民如何帶領台鐵安全改革。

太魯閣的眼淚聲明指出，明天出席參加台鐵公司揭牌典禮，是為見證家屬一路努力與血淚，在最悲痛時刻成立太魯閣的眼淚，「台鐵組織改革」是四大訴求之一，希望透過台鐵公司化組織變革，讓顢頇百年老店重生，更是安全改革起點。

太魯閣的眼淚表示，提醒台鐵、交通部，乃至於蔡英文總統所帶領政府，這是台鐵邁向組織改造的新起點、台鐵戮力重生開始，而不是改革終點。也要提醒所有總統參選人，每天政治口水之餘，我們想要聽見你們對台鐵公司化後的藍圖與實踐。

太魯閣的眼淚表示，雖然我們永遠站在台鐵對立面，但我們卻也是台灣社會最希望台鐵變好的一群人，只因為不希望有人再一樣遭遇驟失親人的痛。但是，我們都明白台鐵公司化不是讓台鐵變安全的萬靈丹，只是契機、轉機，以及努力起點。

聲明內容指出，行政院、交通部與台鐵該戰戰兢兢，也呼籲總統候選人應對於這攸關全民鐵道安全的議題，有明確表態與立場，告訴全民將要如何帶領台鐵安全改革。

太魯閣的眼淚表示，我們想對台灣社會大眾說，台鐵公司安全改革雖不能一蹴即成，但相信只要全民一心，一起持續關注鐵路運輸安全，一定能化不可能為可能，一步步讓台鐵變安全，還給我們一條安全回家的路。期望不管是台鐵公司高層決策者，或是基層實行者，甚至是鐵路使用者，若有天當自身利益與安全有所衝突時，希望大家都能毫不猶豫選擇安全。

台鐵公司化 太魯閣 交通部

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