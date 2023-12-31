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跨年元旦天氣差 台北101今晚偶飄雨 明晨曙光這裡最佳

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今晚迎風面地區持續會有短暫陣雨，台北101大致為陰天，偶有短暫飄雨，西半部地區則是以多雲為主。本報資料照片
今晚迎風面地區持續會有短暫陣雨，台北101大致為陰天，偶有短暫飄雨，西半部地區則是以多雲為主。本報資料照片

今天跨年夜、明天迎元旦曙光。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，東北季風正要逐漸增強，今天迎風面地區包括大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島仍持續有短暫陣雨機會，其他地方為多雲或有陽光的天氣。

今晚跨年夜的天氣，吳聖宇表示，迎風面地區持續會有短暫陣雨，台北101大致為陰天，偶有短暫飄雨，西半部地區則是以多雲為主，整體來說降雨應該是不會太多，外出記得帶雨具。

明天元旦清晨曙光，吳聖宇說，也是在東北季風迎風面地區的機會較低，雲層較厚，甚至仍會有點下雨的狀況，西半部地區看到曙光的機會較高。

至於元旦白天的天氣也是類似，東北季風持續影響，迎風面還是會有下點雨的可能性。吳聖宇表示，周二東北季風減弱，天氣反而會變得比較好，迎風面地區轉為多雲的天氣型態，西半部晴到多雲。

他說，再下一波東北季風增強，緊跟著周三報到，不過強度有限，仍只有迎風面地區降雨略增多，其他地方不受影響。周四東北季風就會減弱，到周五、周六更會轉為高壓迴流偏東到東南風影響，各地降雨少，天氣持續穩定。

吳聖宇表示，下周日才會有一股較強的冷空氣南下，前緣冷鋒通過，北部、東半部降雨增多，溫度下降幅度也才會較大，不過影響程度還有待觀察。

溫度方面，吳聖宇表示，今天因為東北季風增強，冷空氣也會跟著南下，今晚到明晨注意較低的溫度，中部以北到東北部空曠地區低溫有機會降到12-14度間，市區低溫可能也只有14-16度。

明天元旦白天北部、東北部仍是偏涼，高溫預報只有17-19度，花東地區高溫也只有20-22度，中南部高溫在23-25度左右。吳聖宇表示，明晚到周二清晨注意輻射冷卻作用加持造成的低溫，中北部、東北部空曠地區低溫仍可能降到12度上下，要等到周二白天溫度回升才會比較明顯。

吳聖宇表示，整體來說，跨年到元旦期間雖然只是東北季風影響，不過空曠地區溫度還是會比較低，身體健康仍要特別注意。

東北季風 元旦

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