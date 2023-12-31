不斷更新／南向北返潮國道16地雷 這時段上路最好走

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今天是元旦連續假期第二天，預期將出現北返車潮。目前國道各路段車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為106百萬車公里，為年平均平日（90百萬車公里）1.2倍，其中，北向交通量可達54百萬車公里，為年平均平日的1.2倍。

高公局預判今天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口及圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議西部國道南向用路人上午6時前或中午12時後出發；國5南向用路人建議下午5時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區上午9時前出發，中部地區中午12時前出發，國5北向用路人建議上午9時前出發。

今天國道相關疏導措施包括：5-12時封閉國1埔鹽系統、西螺、國5石碇及坪林南向入口、12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口匝道、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局提醒，民眾行駛國道途中，切勿因觀賞跨年煙火而放慢車速或臨停路肩，違者可處以3000元以上6000元以下罰鍰。