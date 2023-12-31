3縣市濃霧 吳德榮：跨年夜北部雨停轉冷 元旦晨探12度低溫

中央氣象署發布濃霧特報，包括基隆市、新北市、桃園市。今晨至上午台南以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，新北及桃園已出現能見度不足200公尺的現象，嘉義能見度亦較低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，南部上空有鬆散中層雲，降水回波不明顯，各地尚無降雨，新北、桃園有濃霧。

他說，今天東北季風影響，北部、東半部轉有局部短暫雨，中南部多雲時晴；氣溫逐漸下降；入夜北台灣雨停、轉冷；北部13至21度，中部15至27度，南部16至28度，東部15至28度。

吳德榮表示，明天北部多雲時晴、中南部晴時多雲，東半部多雲、偶有局部短暫降雨的機率。明晨台北觀測站約可降至15度，北部沿海及部分平地則有降至12度的機率；民眾若長時間在戶外活動，應注意穿著調整。

周二各地晴朗穩定，吳德榮表示，清晨因輻射冷卻，局部平地仍有12度左右的最低氣溫，白天氣溫逐漸回升。

他說，周三另一波強度類似、冷空氣偏弱的東北季風南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨。周四西半部晴朗，東半部仍有零星降雨；周五、周六各地為晴朗穩定的天氣。周三氣溫逐漸下降，入夜北台灣轉冷；周四至周五晨因輻射冷卻，各地早晚偏冷；周五白天起冷空氣減弱，氣溫逐日回升。

吳德榮表示，各國最新模式模擬顯示，下周日另一波冷空氣開始南下，但各國模擬強度並不一致、且差異很大，需持續觀察。

中央氣象署說，2024年第一道曙光的時間，離島最早出現在蘭嶼上午6時32分32秒，本島則在屏東恆春龍坑的上午6時35分02秒。海拔高度愈高、日出時刻會愈早，而日沒時刻愈晚，提醒觀賞夕陽或日出的民眾，提早10至20分鐘前往景點，並注意保暖。

中央氣象署公布2023至2024年多個縣市景點「跨年日沒日出時刻」，明天本島平地最晚日落，將出現台南市台江國家公園西邊的七股海堤，時間為傍晚5時24分49秒。離島最晚日落則出現在金門烈嶼L18據點海灘，時間為傍晚5時29分16秒。

東部景點日沒時刻表。圖／中央氣象署提供