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醫院評鑑／醫學中心家數上限 醫策會研議取消

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導

醫院評鑑廝殺激烈，承辦評鑑的醫策會十二月初由台大副校長張上淳接任後，多次召開會議，檢討醫院評鑑制度，研議取消醫學中心「限定家數」的規定，只要符合醫院評鑑分數者，都能取得醫學中心資格；至於醫院分級制度與健保給付綁定，則討論不再與醫院等級綁定，而是給付依照病房品質、護病比等指標分數等給予。

醫策會副董事長蔡森田表示，目前討論國內評鑑制度，是否應比照國外。國外醫院評鑑是醫院自我比較，或是兩家醫院互相比較，以達到進步的效果，但台灣目前是以「分數」取勝，並訂有醫學中心家數上限，若以現行方式，參與評鑑的醫院，如果都達到醫學中心水準，卻因分數落後無法成為醫學中心，非評鑑本意，所以正討論有無可能取消醫學中心家數上限。

不過，目前台灣的醫療分級，同步綁定健保給付。蔡森田說，醫學中心與區域醫院的給付，最大的差異在病房費與護理費，其餘手術醫療等給付幾乎相同，專家小組也在討論，如果未來醫學中心取消上限家數，健保給付費用皆一致的前提，在當前剛好碰上護理師荒，專家們思考健保給付綁定的評鑑項目，應著重在特定的目標，如符合護病比或病房照護品質高，就給予多一些的健保給付。

蔡森田表示，評鑑制度每年都在思考如何調整，並非只有今年，不過今年討論的方向，多朝向評鑑制度將大幅度的改變，影響的是下一次評鑑的方式，不會是今年或是明年的評鑑內容。

醫學 健保 護病比

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