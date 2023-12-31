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冷眼集／選後才「揭祕」 醫院評鑑淪政治工具

聯合報／ 本報記者李青縈

醫院評鑑結果一波三折，過往醫策會評定會結束後隨即公布，但王必勝喊出十二月中旬才是正式公布時辰，昨卻以會議延宕、還有行政程序等因素，將於明年一月中旬才公布結果，明年一月十三日是眾所關注的總統大選，醫界認為評鑑結果在選後才「揭祕」，結果恐是醫界「吞不下去」的版本，選後公布是為了免於影響選票。

醫院評鑑長期被詬病是紙上談兵，醫護人員辛勞演練，卻從不見評鑑結果有過變化，醫界將評鑑視為衛福部「控制」醫院的手段之一。如今傳出「台北慈濟上、萬芳下」的評鑑結果，讓醫界大讚，評鑑制度是玩真的，為過去熬夜修改評鑑書審文字感到值得。

只是當台北慈濟自曝晉升醫學中心行列後，北醫體系「喬」位的消息隨即甚囂塵上，近期流傳的版本不是增額錄取，就是北醫體系全上，打破衛福部原先自訂的規範。政府「依法行政」是最基本不過之事，若最後結果是打破規則，衛福部、醫院評鑑的威信將蕩然無存。

各職類醫事人員對衛福部最大的不滿，無非是「健保總額」以及「醫院評鑑」，每當醫事人員走向街頭抗議，衛福部皆聲稱會將醫事人員好好呵護在手心，實質卻是苛刻以對。當所有制度設計最終都朝以「政治」當作主要思維，將不再幫助醫療精進，而是帶領台灣醫療體系走向更快速的崩壞。

評鑑結果至今尚未出爐，如果採用同分增額等方式，讓台北區增加醫學中心，屆時捉襟見肘的健保給付點值，將會再度被稀釋，衛福部若沒有足以說服醫界的理由，勢必引發嚴重反彈。

衛福部 醫學 健保

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