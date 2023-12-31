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準備今晚跨年嗨翻 民眾提早卡位

聯合報／ 本報記者／連線報導
台南市跨年演唱會前晚就有民眾在現場搭帳棚過夜，昨天凌晨開放排隊後搶占舞台前最佳觀賞位置。圖／台南市政府提供
台南市跨年演唱會前晚就有民眾在現場搭帳棚過夜，昨天凌晨開放排隊後搶占舞台前最佳觀賞位置。圖／台南市政府提供

迎接2024，各縣市政府舉辦跨年迎新活動，高雄跨年晚會夢時代登場，施放240秒亞灣跨年花火，義大世界也推出999秒大型藝術煙火秀，兩場活動實施交管。另，台南推出雙跨年演唱會邀來韓、日超強卡司，左鎮元旦清晨邀請大提琴家張正傑演奏，嘉義阿里山也有日出音樂會，讓民眾一路從跨年不斷電玩到日出。

高雄夢時代跨年花火最大8吋、超過7千發，時間及規模更勝往年，最佳觀賞地點是時代大道、中華五路人行道、金鞏橋、時代公園及前鎮之星5處，周邊採三階段交管，鼓勵粉絲搭捷運。

高市府指出，天團玖壹壹出道後首次在高雄跨年，今年最大亮點是舞台左右兩側LED首度採直式螢幕，拉近粉絲與偶像距離。姐姐謝金燕、滅火器Fire EX.、康士坦的變化球、大象體操、「NeaR Band 你家附近的阿伯」等樂團帶來音樂盛宴。

高雄義大世界連續15年施放跨年煙火，「2024紫耀義大義享歡樂」煙火時間999秒，共分為魔幻、浪漫、希望、感動四大篇章。台東跨年則在海濱公園舉辦，邀請陳綺貞、萬芳、瘦子E.SO、張震嶽、楊乃文及告五人樂團。

台南縣市合併後首度在永華市政中心和新營南瀛綠都心舉辦「雙跨年」演唱會，邀請日本時尚流行教主卡莉怪妞、韓國全能女神金世正等超強卡司，不少粉絲昨天凌晨搭帳棚卡位，搶占最佳觀賞位置。

台南左鎮二寮有全台最低海拔日出美景，元旦舉辦「台南400曙光乍現-日出音樂會活動」，大提琴家張正傑，女高音翁若珮、男中音林政勳、小提琴家林天吉、小提琴張芝庭、中提琴徐曉虹等人演奏。

嘉市體育場跨年晚會邀請21組強大卡司，從下午3點起連續9.5小時演唱不中斷，情歌天后丁噹與市長黃敏惠陪大家倒數迎接新年，原子少年VERA壓軸演出。元旦清晨在阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台舉辦日出印象音樂會；雲林跨年地點包括西螺大橋旁西側草坪、斗六膨鼠森林公園及劍湖山世界主題樂園，3場都辦跨年晚會、邀請人氣歌手演出及施放煙火。

跨年晚會 義大世界

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