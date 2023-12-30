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連假首日國道路況大致正常 明仍有16地雷路段要留意

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連假首日國道路況大致正常 明仍有16地雷路段要留意

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
元旦連假首日，下午除國5南向石碇至坪林車多壅塞，其餘路段路況大致正常。示意圖。聯合報系資料照
元旦連假首日，下午除國5南向石碇至坪林車多壅塞，其餘路段路況大致正常。示意圖。聯合報系資料照

今天為元旦連續假期首日，下午除國5南向石碇至坪林車多壅塞，其餘路段路況大致正常，預估全日交通量為116百萬車公里，截至傍晚5點，國道交通量為82.8百萬車公里，在預期範圍內，預估明天仍有國5南向南港系統至頭城、北向宜蘭至坪林等16易壅塞路段。

高公局指出，今天中午12點26分於國3南向423.4公里處發生8輛小客車追撞事故；下午1點15分於國1北向333.8公里處發生1輛小客車及1輛小貨車追撞事故；下午2點7分於國1南向209.8公里處發生5輛小客車追撞事故，均導致回堵而影響整體車流。

高公局指出，明天預估國道交通量為106百萬車公里，為平日年平均1.2倍，其中北向交通量可達54百萬車公里，為平日年平均1.2倍。

高公局建議，西部國道南向用路人清晨6點前或中午12點後出發；國5南向用路人清晨5點前或傍晚5點後出發；另西部國道建議南部地區上午9點前出發，中部地區中午12點前出發，國5北向用路人上午9點出發。

高公局預判，明天重點壅塞路段為國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、北向西螺至埔鹽系統、苗栗至湖口及圓山-大華系統；國3南向土城至關西、快官至霧峰、北向竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山、關西至大溪；國5南向南港系統至頭城、北向宜蘭至坪林；國4西向潭子系統至豐勢；國6西向舊正至霧峰系統；國10西向仁武至左營端等路段。

高公局指出，明天國道相關疏導措施包括清晨5點至中午12點封閉國1埔鹽系統、西螺、國5石碇及坪林南向入口、中午12點至晚間9點封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口匝道、下午1點至晚間6點國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制

國3南向423.4公里處發生8輛小客車追撞事故。圖／高公局提供
國3南向423.4公里處發生8輛小客車追撞事故。圖／高公局提供

國道 坪林 高乘載管制 元旦 連續假期

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