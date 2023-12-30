善終議題不生硬 器捐病主中用劇團表演小朋友也能懂

《病人自主權利法》實施即將滿5年，器捐病主中心舉辦「為我的醫療旅程設定航線」系列活動，希望更多民眾關心善終議題。器捐病主中心執行長、衛福部醫事司司長劉越萍說，目前已經有近6.8萬簽署「預立醫療決定書」，明年目標希望可以達到10萬人。

病主法自從2019年01月06日實施至今已邁入第五年，為全亞洲第一部完整地保障病人自主權利的專法，也是一部以病人為主體的醫療法規。為慶祝上路五周年，器捐病主中心在官網建置「全國病人自主推動響應專區」，並於今日在南港港瓶蓋工廠邀請大朋友帶著小朋友一起參與「兒童劇團表演暨繪本互動體驗活動」。

劉越萍笑稱，在大家都要準備跨年狂歡之際，生硬的來談「善終」有點尷尬，但以現在流行的「斷捨離」概念來看，病主法要處理的就是自己的人生大事，因此這次主題設定是為自己的「醫療旅程設定航線」。如果此次活動迴響不錯，會考慮擴大辦理相關活動。

活動中邀請「夾腳拖兒童劇團」，將傳達病人自主權利意涵的繪本「樹懶爺爺的心願」改編成偶劇演出；活動周邊亦設置「繪本影音互動區」及「親子遊戲區」，透過各種豐富的互動遊戲，讓參與民眾更加了解病主法及善終的意義。

預立醫療決定書簽署人數雖然重要，但器捐病主中心董事孫文榮表示，病主法執行重點在後端執行，因為執行複雜，如果面對昏迷、植物人、失智等，照顧時間會很長；如果照顧不好，病人就會失去一些立這個法最重要的目的