韓國首都圈大雪警報 降雪估延續至31日
韓國首都圈在寒流籠罩下再次下起大雪，韓國氣象廳今早一度對首爾市全域發布「大雪注意報」，下午陸續解除，但首都圈東部及江原道一帶強降雪或降雨預計延續至31日。
依韓國氣象廳網站通報，截至韓國時間下午4時10分，首爾地區積雪已達12公分，仁川市11.5公分，京畿道東北部的南楊州11.4公分；江原道部分地區積雪則有9到10.3公分。
首爾市內大雪警報已陸續解除，截至下午4時為止，僅江原道內陸及山區維持大雪注意報，意指24小時內積雪可能達5公分以上。
氣象廳表示，受到來自西部海域的雲層影響，全羅道、慶尚南道、慶尚北道東海岸等地區降雪或降雨狀況也會逐漸擴大。
首都圈地區降雪可能因氣溫上升影響，逐漸轉為降雨並解除大雪警報；但在今年最後一天的31日，韓國全境預計都會是降雨或降雪天候，大部分地區預估仍能觀賞到元旦日出，但東海岸及濟州島部分地區可能受影響。
首爾市、仁川市等首都圈地區從29日晚間起已陸續展開除雪作業，投入上千人力清除主要道路上的積雪，但多數地區仍因道路結冰、降雪等影響交通壅塞，市中心光化門、明洞、清溪川一帶交通進行部分管制措施。
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