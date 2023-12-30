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王必勝：全台19家醫學中心評鑑結果 擬113年1月中公布

中央社／ 台北30日電
衛生福利部次長王必勝表示，因行政作業程序有些延遲，全台19家醫學中心評鑑結果預計1月中才會公布結果。聯合報資料照片
衛生福利部次長王必勝表示，因行政作業程序有些延遲，全台19家醫學中心評鑑結果預計1月中才會公布結果。聯合報資料照片

全台19家醫學中心評鑑結果尚未公布，各界關注排名是否重新洗牌。衛生福利部次長王必勝今天接受媒體電訪表示，因行政作業程序有些延遲，預計1月中才會公布結果。

最新一波醫院評鑑結果原本預計12月出爐，但至今沒有下文。王必勝解釋，作業時間上有點延遲，最後一批關於地區跟區域醫院的成績昨天才開會評定，後續將做成會議紀錄並簽核送到部內，預計1月中才會公布結果。

外傳台北慈濟醫院將擠下萬芳醫院，晉升醫學中心，王必勝僅笑說「我有簽保密協定，不要害我」，就沒有再多做回應，強調醫學中心部分之前已完成評定，屆時會一起公告。

台灣自1988年全面實施醫院評鑑，依不同規模，分為醫學中心、區域醫院及地區醫院，每4年需評鑑一次，而每200萬人口地區可設置一家醫學中心。

不同層級醫院，健保給付不同外，醫學中心同時具有研究、教學訓練、精密診斷、高度醫療等多種功能，並負有輔導、協助區域內其他醫療機構的責任，且要通過數量管制評鑑，至於因數量未能獲評醫學中心、但已具備評鑑資格的醫院，可列為準醫學中心，等級仍屬區域醫院。

原本依規定每4年執行一次醫院評鑑，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，今年評鑑和上次相隔7年。目前全台有19家醫學中心，其中8家位於雙北，分別為台大醫院、台北榮民總醫院、三軍總醫院、馬偕醫院（台北及淡水院區）、新光醫院、國泰醫院、萬芳醫院和亞東醫院。

醫學 王必勝 萬芳醫院

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