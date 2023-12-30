衛福部：新北逾10社工報到5天後離職 懷疑是衝量

新北市政府遭質疑用人頭社工，衛福部今天說明，有11名社工去年12月30日、1名社工31日報到，且隔天放假，都於假期結束後的今年1月3日離職，支領薪資期間是假日，未實際接觸個案，合理懷疑是衝量。

新北市發生某校園國中生命案，引發社會各界對校園安全檢查的討論。民進黨發言人戴瑋姍昨天與新北市立委參選人曾柏瑜、新北市議員李宇翔等人召開記者會，質疑新北市政府利用人頭社工詐財。

戴瑋姍表示，根據一份新北市政府內部流出的公文顯示，社會局竟然聘用「人頭」社工，市府「假補人、真詐財」，社會安全網出現大漏洞，侯市府現況就是失序、失能、失職、失當。

新北市府第一時間回應，保護性社工及心理衛生社工，都依規定公開甄選進用，且報銓敘部備查；衛福部業務檢查時，也認定人力進用符合法令規定，且每天上班都有差勤紀錄，絕無詐領補助。

新北市府強調依規定公開甄選進用合法，衛生福利部保護服務司司長張秀鴛今天告訴中央社記者，重點在於時間點，12名聘用人員中有11名是111年12月30日報到，於112年1月3日離職，所支領工資期間，除報到當日為上班日外，其餘3天為假日；另有1名是111年12月31日（當天是假日）報到，於112年1月3日離職，也就是說所支領工資期間都是假日，連接觸個案都沒有，只能合理懷疑是為了衝量。

張秀鴛說明，強化社會安全網計畫關鍵是增補足額人力，這部分由各縣市依需求提出申請核定，就算沒有辦法聘用100%，也應該達到至少85%，否則隔年減少10%補助經費。

她直言，新北的做法雖然「其情可憫」，畢竟雙北比鄰，但新北服務案件量幾乎是全國6分之1，加上幅員廣大，訪視個案要上山下海，跟交通便利的台北相比，招聘社工更加困難，所以已放寬進用條件，只是全國性計畫仍會有審查標準，既然發生問題就檢討，希望讓問題被好好處理，真正落實加強社會安全網。

保護司透過新聞稿指出，今年1月接獲民眾來信檢舉，隨即在3月14日派人事及相關業務人員，至新北市政府衛生局及社會局下的家防中心查訪，發現有13名社工出現異常，並在8月25日將相關資料函請法務部廉政署參處。

其中，有1名是社會局自聘人力改聘為社會安全網的人力，仍在社會局辦理托育機構訪視輔導、調查及裁處相關業務，實際上未從事保護性工作；12名保護性社工所支領工資期間都是假日。

此外，查訪新北市衛生局，發現有6名心衛社工，於在職期間尚在執行長照中心業務，未有任何執行與心理健康有關事務紀錄，明顯違反社會安全網計畫所聘用人員，必須專職從事社安網工作規定。

保護司表示，新北市政府民國111年社會安全網整體人力進用率由原86%，修正為82.9%，比率未達85%，依規定112年減少補助新北市府10%的補助經費，且112年進用率74.6%，就全國排名含離島倒數第2，不含離島是倒數第1，仍不理想。