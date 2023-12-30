新北聘用「人頭社工」4天離職 衛福部批取巧：進用率吊車尾

新北市校園衝突案引發社會關注，昨天民進黨新北市議員公布一份外流公文，指出新北市政府聘用「人頭社工」，導致社安網疏漏。衛福部保護司今天表示，3月時接獲民眾檢舉此事，調查後發現新北市社會局取巧聘用人頭社工，於年底入職、年初離職，不僅避開工作日，連系統也未開啟；新北市今年社工進用率更是全台吊車尾，僅小贏離島連江縣。

保護司司長張秀鴛表示，保護司及心健司等有關單位，今年3月14日至新北社會局查核，共發現13名人頭社工，均屬保護性社工。其中11人在去年最後一個工作日（12月30日）入職、1人於元旦連假期間（12月31日）入職，今年1月3日開工日即離職，連一天班也沒有上，資訊系統也未開通，簡直是取巧行為；另1人則有身份認定問題。另查出有6名心衛社工，實際上在長照機構工作，未至心衛中心服務。

張秀鴛指出，依現行規定，縣市提出社安網社工人力需求後，人力進用比率至少應達85%，否則中央將刪減給予地方社政體系的補助經費高達1成，這13名社工不可計入新北市社安網進用人力，扣除後人力進用比率僅82.9%。今年進用率亦不理想，在全台縣市中排名倒數第2，僅比離島連江縣好一點。全案已交由衛福部政風體系移交廉政署處理。

「保護性社工因工作壓力大、業務風險高，相對較難聘人，這是普遍現象。」張秀鴛表示，助人工作必須與個案、案家建立關係，以保護性社工來說，除要處理受虐孩子，還要處理家庭互動問題，負擔很重，但人力是社安網關鍵，若人力不到位，就容易出現漏接。保護司已透過實習生優先錄取等方式，幫助地方政府增加人才管道，減輕人力聘用負擔。